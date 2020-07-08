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泉州引金融活水 為企業解渴

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

新冠肺炎疫情影響眾多企業，「中國民營經濟大市」福建泉州多渠道引金融「活水」，為民營企業解渴。

中新社報導，興業銀行泉州分行相關負責人表示，從2月份起，該行先後與石獅、晉江簽訂戰略合作協議，承諾分別提供10億元（石獅）和20億元（晉江）的綜合金融額度，用於支持民營企業復工復產。　　

為民營經濟紓困，首要任務就是緩解中小企業的資金緊缺困局。5月，福建省設立首期100億元貸款規模的中小微企業紓困專項資金，對中小微企業提供1年期的優惠貸款，支持企業復工復產。　　

依託2019年上線的福建省金融服務雲平台，興業銀行泉州分行亦積極梳理摸排符合紓困貸款條件的支持對象，並簡化審批流程和手續，加速推廣紓困專項資金貸款。　

例如，主要生產銷售糕點、餅乾、糖果製品等食品的泓一實業，其產品覆蓋全大陸各地。王培新告訴記者，復工復產伊始，員工未能及時復崗，企業開工受阻。下游企業也無法及時復工，沒能及時收到銷售貨款。復工後，企業需投入大筆資金購買所需原材料，並確保在宿舍進行居家隔離的外來員工飲食正常，資金需求顯著增加。

得知企業困境後，興業銀行泉州分行主動上門對接服務，為其申請新增流動資金貸款業務，發放貸款1500萬元（人民幣，下同），解決其資金暫時緊張問題。

福建泓一實業有限公司董事長王培新表示，這筆流動資金貸款就像一場及時雨，既緩解了他們的後顧之憂，還增強了我們的信心、決心。　　

又如，位於泉州石獅市鴻山鎮的福建省鴻山熱電公司是福建主要的燃煤發電企業。疫情期間，為落實國家復工復產政策，鴻山熱電長期保持電煤儲備高位運行，資金成本占用較高，資金周轉存在一定困難。　　

為支持石獅市高新區及海洋科技園集中供熱，鴻山熱電於2018年12月計劃投建集中供熱改造工程，擴建原有供熱支線。鴻山熱電表示，得益於興業銀行的技改基金業務，供熱工程項目及時獲得福建省技改基金5000萬元的支持而且年利率僅3%，較同期市場利率低1.65個百分點，預計將節約三四百萬元的成本支出。

新冠肺炎疫情發生以來，包括泓一實業在內的大多數民營企業突遇衝擊。為避免民營企業遭遇艱難處境，泉州全力發揮金融保障作用，助推企業復工復產，已累計為企業增貸近500億元人民幣。

福建 興業銀行 新冠肺炎

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