台商尋根 福建打造威士忌小鎮

「我用高度換取緯度，將廠區位置設在了海拔1000多米的大芹山上，以達到最佳的製酒環境」。現年67歲的台商吳松柏提及返回福建祖籍地投資時所說。

中新社報導，吳松柏在大陸創辦的首家威士忌酒廠地處漳州市平和縣大溪鎮，建在閩南第一高峰—大芹山山腰上。站在酒廠辦公樓露台遠眺，但見四周群山巍峨，國家地質公園靈通山雲霧繚繞。

吳松柏說，有一個說法，做威士忌酒在北緯31度是最好的。酒廠所處的平和縣大溪鎮位於北緯24度左右。雖然緯度不够理想，但有足够高的大芹山，酒廠海拔近1000米，高度彌補了緯度。

吳松柏稱，他來自台灣宜蘭，家的旁邊就有台灣第一座威士忌酒廠。在大芹山上建酒廠，我宜蘭的家就仿佛在眼前。

1989年，36歲的吳松柏從台灣西進，在大陸投資創業，第一站是在廣東東莞，而後不斷擴張，離台灣最近的福建省也成為其中一站。在福建省投資創業的同時，吳松柏也開始了尋根之旅。

吳松柏從小就知道祖先是從福建到台灣的，但具體是福建哪裡不知道。後來，有一位漳州的朋友告訴他，平和大溪壺嗣一帶都姓吳，是漳州地區最大的吳氏聚居地，被稱為「阿里山神」的吳鳳祖地就在壺嗣。於是，吳松柏便領著家人、捧著家譜，先後4次來到平和縣大溪鎮尋根。

經過仔細核對，吳松柏終於找到了祖籍地—大溪鎮壺嗣宜盆村。自從找到「根」後，吳松柏就經常回大溪鎮。環顧遠山及大溪鎮，難掩內心的喜愛之情。後來發現大芹山的水質、氣候等適合開設酒廠，於是出資修路，十多公里的盤山公路耗資4000多萬元（人民幣，下同）。

2015年，吳松柏開始在大溪鎮投資興建福建大芹陸宜酒業有限公司，規劃占地面積160畝，總投資10億元，以「工業+觀光旅遊」的模式，建設威士忌蒸餾生產線、威士忌酒文化展示廳、威士忌橡木桶酒庫、橡木桶廠、酒產品包裝廠等配套設施。

由吳松柏投資興建的大芹山旅遊綜合開發項目既是大溪鎮鄉村振興的龍頭項目，也是福建省重點項目之一。近年來，大溪鎮通過「企業+基地+貧困戶」的模式，把大芹山旅遊綜合開發項目與扶貧產業嫁接起來，促進產業發展和脫貧攻堅有機結合。

如今，隨著純麥威士忌蒸餾生產線投產，1500畝的觀光生態茶園、9.8公里旅遊主幹道、賓館接待中心、辦公樓等配套設施相繼投用，大溪鎮威士忌風情小鎮已初具雛形，他生產的酒也投放市場了。