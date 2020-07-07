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陸爆9款金融借貸App偷拍竊用戶個資 隱私安全現疑慮

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸近日爆出有金融借貸App悄悄竊取、收集用戶個資，用戶隱私出現安全疑慮。（聯合報系資料照片）
大陸近日爆出有金融借貸App悄悄竊取、收集用戶個資，用戶隱私出現安全疑慮。（聯合報系資料照片）

大陸近日爆出有金融借貸App悄悄竊取、收集用戶個資，用戶隱私出現安全疑慮。360安全大腦近日監測到，在大陸金融類移動軟體中，有一批具有隱密拍照行為的軟體魚目混珠，以提供借貸服務之名，偷偷竊取、收集用戶隱私資料。

據北京日報報導，監測數據顯示，截至6月中旬，共發現信用袋、給你花、唄唄花、萬分期貸、花易貸、今日錢包、魚躍分期、魚米分期、開心果等9款App，「偷盜」手段相比以往略有不同，除了非法收集用戶敏感通訊數據外，還會嘗試對用戶臉部圖像進行靜默偷拍與上傳。

據了解，這些App都借助了開源的無預覽拍照工具Android Hidden Camera進行偷拍，用戶打開登入頁面後，App就開啟了「非法之路」，先檢測手機機型，然後根據機型調用前置或後置鏡頭，最後進行靜默拍照，也不會發出提示音與閃光，輕鬆躲避用戶感知。狡猾的是，如果檢測到用戶使用的是具有升降鏡頭的特定型號手機，App還會避開採集面部圖像，以免鏡頭升起讓用戶有所察覺，達到偷拍目的。

此外，由於用戶登入成功後必須先完成多重認證才能進行借款操作，借助這個認證環節，這類App乘機收集用戶簡訊、通話記錄與安裝App列表，並將這些個人敏感資訊連同認證時上傳的身份證照片一併發送至指定服務器。

360指出，經過分析，根據該類App中部分App的隱私回傳服務器域名確定，非法收集用戶隱私的目標單位為湖南新薪時代信用服務有限公司，據該公司官網業務與官方介紹，其主要從事海外金融App開發。除了「給你花」、「信用袋」、「唄唄花」等9款具有靜默拍照行為的App外，還有5款為該公司非法收集用戶隱私的App，這些App同樣都是借貸App，雖然沒有動用靜默拍照功能，但同樣存在用戶無感知的隱私收集行為。

專家提醒，用戶應謹慎授予隱私權限和許可隱私聲明，盡可能從可信應用程式市場下載App，安裝並及時更新防毒軟體。

信用 偷拍 偷竊

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