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交行預測陸今年GDP增長2.5% 政策不會搞「梭哈」

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
交行發布報告指出，預計大陸今年GDP增長2.5%。圖為青海省國際會展中心項目加緊施工。（新華社）
交行發布報告指出，預計大陸今年GDP增長2.5%。圖為青海省國際會展中心項目加緊施工。（新華社）

交通銀行金融研究中心7日發佈報告指出，儘管全球經濟今年可能創二戰之後最低增速，但大陸經濟全年預計能實現正增長，第三季GDP增長將恢復到6%左右，全年增速2.5%左右，且改革加速方向較明確，未來包括土地、人口、資本、技術、數據要素等領域的改革都會加快推進。交行更認為，大陸政策不會「梭哈」，會留有餘地。

據路透報導，交行發布題為「向內而生」的下半年宏觀經濟與市場展望報告中，交行認為，從政策來看，大陸不會學發達經濟體搞一把梭，會留有餘地，以應對未來可能要面臨的更大困難；在財政與貨幣政策配合上，更好地評估、珍惜、用好正常的財政貨幣政策空間應是大陸首要考量，尚無需、也不宜採取赤字貨幣化的方式。

該行認為，從政策取向上，大陸不會搞大水漫灌的強刺激，以定向政策為主，達到精準滴灌的目標；下半年貨幣政策將由「寬貨幣」向「寬信用」過渡，全面降準概率在下半年將大幅下降，定向或部分降準預計將有1到2次，MLF操作利率可能繼續下調20bp以上。

匯率方面，中美關係主導匯率走勢，雙向波動可能成常態，預計人民幣匯率可能在6.9到7.2區間波動。

報告指出，下半年大陸物價將處於較低標準，不存在通脹壓力，而由於疫情對戶外消費和就業等帶來衝擊，下半年報復性消費料不會出現，消費仍是溫和復甦，與地產和汽車產業鏈相關的消費逐漸改善；服務類消費復甦可能較慢，特別是餐飲、旅遊、酒店等消費可能全年將負增長。

報告也指出，大陸今年全年新增就業900萬的目標確定能完成，且雖大陸國內需求的恢復明顯不如供給，需求回暖仍有待時日，但是回暖的態勢已經明確，預計大陸下半年消費、投資有望逐漸改善，但不會大幅反彈，整體不溫不火。

投資方面，傳統基建投資也將加快，但力度可能有限，重點關注「新基建」，預計全年基建投資增長8%；而受房地產調控不放鬆制約，全年房地產開發投資增速預計為5%；製造業投資負增長態勢可能仍將維持一段時間，預計全年增長-4%，整體固定資產投資全年料較去年同期增長3.1%左右。

交行認為，從大陸財政收支狀況來看，財政收支壓力加大，但仍然有發揮空間，透過盤活存量財政資金和壓縮不必要的財政支出可以釋放大量財政存量資源，考慮到政府性基金收支、國有資本經營收入等，大陸財政收支壓力並不大。

從財政政策執行來看，大陸積極的財政政策將加快落地，報告提到，預計第三季大陸專項債將全部發行完畢，地方專項債也將全面發行到位，盡快發揮穩增長作用。

房地產 疫情

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