A股7日成交額逾人民幣1.7兆元 創5年高點

陸股7日衝高回落，漲幅收窄，滬指收3,345點，漲0.37%。但滬深兩市成交額突破人民幣1.7兆元，連兩日逾人民幣1.5兆元，續創五年新高。

7日收盤，深證成指收1萬3,163點，漲1.72%；創業板指數收2,591點，漲2.44%。

第一財經報導，延續前一日暴漲行情，陸股7日繼續開高走高，滬指更是連續三個交易日跳空開高，很快就突破3,400點關口。但隨後獲利盤出現拋壓，打壓股指出現一波快速下滑。

反觀創業板指和深成指，在早盤回探後震盪走高，創業板指更上漲逾3%，站上2,600點。市場整體呈現「深強滬弱」格局，市場熱點切換頻繁。

各類股表現方面，教育、酒類族群漲幅居前，貴州茅台盤中大漲逾8%，股價一度超過人民幣1,700元，再創新高；大金融族群回調，券商類股跌幅居前，多股飄綠。