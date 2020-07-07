AI晶片商寒武紀IPO 發行價270元 市值估1,077億元

大陸人工智慧（AI）晶片企業寒武紀6日晚間公告，將在科創板上市，發行價人民幣64.39元（約新台幣270元），發行規模為人民幣25.82億元，公司市值為人民幣257.6億元（約新台幣1,077億元）。

財聯社報導，此次網下發行申購日與網上申購日同為7月8日，戰略配售投資者包含中信證券、聯想北京、美的控股、OPPO移動、中證投資。

資料顯示，寒武紀主營業務是應用於各類雲服務器、邊緣計算設備、終端設備中人工智能核心晶片的研發、設計和銷售，其主要產品廣泛應用於消費電子、數據中心、雲計算等諸多場景。

寒武紀表示，募集資金將全部用於與公司主營業務相關的項目，即新一代雲端訓練晶片及系統項目、新一代雲端推理晶片及系統項目、新一代邊緣端人工智慧晶片及系統項目以及補充流動資金。

申萬宏源研報指出，寒武紀是目前國際上少數幾家全面系統掌握智慧晶片及其基礎系統軟件研發和產品化核心技術的企業之一，較早實現多項技術的產品化，產品體系覆蓋雲端、邊緣端的智慧晶片及其加速卡、終端智能處理器IP，輻射範圍廣泛，在海內外積累良好的品牌認知和優質客戶資源。報告期內寒武紀研發投入力度持續加大，綜合毛利率顯著高於同行。