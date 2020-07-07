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陸股重現久違狂熱 連3日成交額衝破4兆元

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
陸股近期出現久違的發燒景象，上證綜指6日狂飆5.7%，站上3,300點大關，深證成指、創業板指數也分別大漲4.0%和2.7%。中新社
陸股近期出現久違的發燒景象，上證綜指6日狂飆5.7%，站上3,300點大關，深證成指、創業板指數也分別大漲4.0%和2.7%。中新社

陸股近期出現久違的發燒景象，上證綜指6日狂飆5.7%，站上3,300點大關，深證成指、創業板指數也分別大漲4.0%和2.7%。此外，當天滬深兩市交易額達到人民幣1.5兆元（約新台幣6.24兆元），這已是滬深兩市連續第三個交易日成交額突破人民幣兆元大關（約新台幣4.16兆元）。

新華社引述市場人士分析稱，在新冠肺炎疫情下，A股表現出較強的韌性和良好的性價比，吸引各路資金紛紛進場，成為近期A股放量走升的重要原因。

報導稱，作為外資投資A股的「風向標」，滬深港通北向資金近期呈現「跑步」進場態勢。數據顯示，6日北向資金凈買超達人民幣136億元（約新台幣566億元），而先前兩個交易日北向資金的淨流入規模分別達人民幣171億元和131億元。

新華社指出，實際上，北向資金的持續流入早成為A股常態。據廣發證券統計，滬深港通北向資金6月凈流入人民幣527億元（約新台幣2,192億元），較前一個月猛增75%。上半年北向資金累計凈流入達人民幣1,182億元（約新台幣4,916億元），也比去年同期增加約23%。

市場人士指出，公開發行基金也是一股不可忽視的增量資金來源。據測算，今年5、6月大陸偏股基金新發行金額就達人民幣1,824億元。

此外，大陸散戶投資人也在加速進場步伐。多家券商的開戶數據都顯示，6、7月大陸日均股票帳戶開戶數月比增長都超過三成。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍指出，去年以來，科創板、創業板、新三板等市場改革步伐加速，為投資人帶來了更多的投資機遇，也成為近期A股放量走高、部分類股走強的重要驅動力。

海通證券首席策略分析師荀玉根認為，受疫情影響，上半年全球各主要股指均出現較大幅度震盪。相比之下，A股上半年整體平穩，投資價值凸顯，散戶、公募、外資、保險資金、產業資本等資金進場腳步都在加快。

人民幣 疫情 深港通

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