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疫情衝擊 海底撈上半年收入降20% 恐虧損

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸連鎖火鍋店海底撈7日發布盈利警。照片／搜狐網
大陸連鎖火鍋店海底撈7日發布盈利警。照片／搜狐網

大陸連鎖火鍋海底撈7日發布盈利警告，預期今年上半年營收將較去年同期下降約20%。另，相較於2019年同期獲利人民幣9.1億元，今年上半年也恐將出現虧損。

據澎湃新聞報導，對於虧損原因，海底撈稱，主要是受疫情爆發，以及各國、地區隨後實施的防疫措施及消費場所限制，對公司1月以來的業務產生重大影響。為遏制疫情蔓延，海底撈從今年1月26日至3月12日暫停大陸所有門市營業；受其他國家和地區疫情影響，海底撈各地門市也曾出現一度停止營業的情況。

海底撈還指出，即使在疫情期間，公司仍積極拓展新門市，持續推進海底撈門店網絡擴張，並在遵守官方和各地政府相關規定下，保障員工就業，同時投入一定資金於疫情防控，也向醫護機構捐贈款項，因此今年上半年海底撈的成本並為因暫停營業而大幅減少。

海底撈早前曾因漲價引起風波。對此，海底撈承認，受疫情和成本上漲因素的影響，海底撈確實調整部分菜品價格，但整體價格上漲幅度控制在6%。

海底撈 疫情 火鍋

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