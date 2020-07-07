聽新聞
test
0:00 / 0:00
人民幣對美元匯率發動強攻 逐步逼近6字頭
人民幣近期走勢強勁。由官方調控的人民幣對美元中間價，7日大幅調升353個基點，報7.031。6日，人民幣對美元在岸即期匯價日盤收報7.0330，夜盤報7.0194。離岸人民幣6日報收7.0134元，更大漲553個基點。
人民幣對美元匯率6日在離岸和在岸市場接連升破7.06、7.05、7.04、7.03等多道關口，逐步朝「6」字頭逼近。
上海第一財經指出，國際金融協會（IFF）最新數據顯示，6月流入新興市場的資金驟增至321億美元，較5月增加逾7倍，其中大部分流向中國等高信用評級新興市場債券。
另一方面，6月中美利差持續擴大至年今年高點235個基點，也進一步提振人民幣國債的收益吸引力，讓越來越多外資將人民幣債券視為兼顧高收益與安全性的優質避險資產。
大陸中央結算公司最新發布的6月債券托管量最新數據顯示，當月境外機構的人民幣債券托管面額達2兆1,960.11億元，較5月增加約830億元。
另，上証綜指6日狂漲5.71%，為近5年來最大單日漲幅。
光大銀行金融市場部分析師周茂華表示，這是由於目前大陸疫情防控成果不斷鞏固，相關支持政策及時跟進，生產生活有序恢復，社會經濟在全球範圍內率先復甦。另，歐美多地近期先後解封復產，投資人對全球經濟復甦的預期也舒緩了美元的避險需求。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言