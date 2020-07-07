人民幣對美元匯率發動強攻 逐步逼近6字頭

人民幣近期走勢強勁。由官方調控的人民幣對美元中間價，7日大幅調升353個基點，報7.031。6日，人民幣對美元在岸即期匯價日盤收報7.0330，夜盤報7.0194。離岸人民幣6日報收7.0134元，更大漲553個基點。

人民幣對美元匯率6日在離岸和在岸市場接連升破7.06、7.05、7.04、7.03等多道關口，逐步朝「6」字頭逼近。

上海第一財經指出，國際金融協會（IFF）最新數據顯示，6月流入新興市場的資金驟增至321億美元，較5月增加逾7倍，其中大部分流向中國等高信用評級新興市場債券。

另一方面，6月中美利差持續擴大至年今年高點235個基點，也進一步提振人民幣國債的收益吸引力，讓越來越多外資將人民幣債券視為兼顧高收益與安全性的優質避險資產。

大陸中央結算公司最新發布的6月債券托管量最新數據顯示，當月境外機構的人民幣債券托管面額達2兆1,960.11億元，較5月增加約830億元。

另，上証綜指6日狂漲5.71%，為近5年來最大單日漲幅。

光大銀行金融市場部分析師周茂華表示，這是由於目前大陸疫情防控成果不斷鞏固，相關支持政策及時跟進，生產生活有序恢復，社會經濟在全球範圍內率先復甦。另，歐美多地近期先後解封復產，投資人對全球經濟復甦的預期也舒緩了美元的避險需求。