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赴美上市已20年的新浪 也計畫揮別美股

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
據大陸《財新網》報導，大陸老牌互聯網公司新浪公司宣布，董事會收到New Wave MMXV（新浪潮）公司的非約束性私有化要約，擬以每股41美元，現金收購新浪所有已發行普通股。美聯社
據大陸《財新網》報導，大陸老牌互聯網公司新浪公司宣布，董事會收到New Wave MMXV（新浪潮）公司的非約束性私有化要約，擬以每股41美元，現金收購新浪所有已發行普通股。美聯社

又一家中概股計畫揮別美國資本市場。據大陸《財新網》報導，大陸老牌互聯網公司新浪公司宣布，董事會收到New Wave MMXV（新浪潮）公司的非約束性私有化要約，擬以每股41美元，現金收購新浪所有已發行普通股。

報導稱，新浪潮是新浪公司董事長兼CEO曹國偉（Charles Chao）控股的公司。按7月4日收盤價每股36.67美元計，私有化價格溢價11.8%。

對於此私有化協議，新浪公司稱，已成立由3名獨立董事組成的特殊委員會來評估該私有化協議。新浪稱，公司尚未針對私有化建議作出任何決定，不承諾最終將達成私有化交易。

財新網指出，2009年，曹國偉剛出任新浪CEO不久，即以1.8億美元的價格，購入新浪約9.4%的股份，成為新浪第一大股東，獲得公司的實際控制權。據新浪2019年年報，曹國偉對新浪持股達13.5%。

新浪公司旗下業務主要包括門戶新浪網站、手機新浪和社交媒體微博。新浪2000年4月就在納斯達克掛牌交易，成為中國最早一批赴美上市的科技公司。

微博是新浪旗下最值錢的資產。2014年4月，新浪將微博分拆上市，同樣掛牌納斯達克。

報導稱，由於微博對廣告主吸引力下降，2019年以來，微博和新浪的業績均開始走下坡路，2019年甚至首度出現淨利負增長。受新冠肺炎疫情影響，新浪的廣告收入進一步受創。今年第1季，新浪公司營收4.35億美元，下降8%。其中，廣告業務營收3.1億美元，更下滑20%。

2020年以來，新浪持續進行股票回購，截至3月31日，累計已回購約320萬股股票，平均成本約為每股30.59美元。截至3月31日，新浪已發行普通股數量為6,538萬股。

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