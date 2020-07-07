福建推核電 上半年投資52億元

雖然受新冠肺炎疫情的影響，福建正加快打造沿海清潔能源強省，推進核電項目。福建省發展和改革委員會6日通報，今年上半年，福清、霞浦、漳州、寧德四個核電基地累計完成投資約52億元（人民幣，下同），完成年計畫的47%。

中新社報導，隨著經濟發展，福建能源需求呈現出快速增長的態勢。然而，福建地區煤、石油等常規能源匱乏，水電開發已趨飽和，建設核電站緩解能源需求壓力成為一個重要選擇。

從「福建省十三五能源發展專項規劃」可見，福建在採用國際最高安全標準、確保安全的前提下，推進核電建設，提高核電裝機及發電量比重。福建省2020年政府工作報告再度明確，將有效落實綠色產業指導目錄，水電、核電、風電等清潔能源裝機比重超過56%。

官方資料顯示，寧德核電站1號機組於2013年4月正式商運，實現福建核電零的突破；隨後，寧德核電站一期和福清核電站一期各4台機組分別於2016年7月和2017年9月全部建成投產。目前，福建核電總裝機容量達871萬千瓦。

能源基礎設施是福建省穩增長的重要領域。面對新冠肺炎疫情，福建強調新型和傳統基礎設施同步推進。由福建官方印發的「實施新型和傳統基礎設施建設專項行動方案」指出，進一步改造升級城鄉配電網和農村電網，力爭年底全省電力裝機達到6100萬千瓦。

目前，福建核電建設邁入「快車道」。據福建省發展和改革委員會披露，「華龍一號」示範工程福清核電5、6號機組工程上半年完成投資約19億元，5號機組調試工作基本完成開始裝料準備，6號機組正在安裝核島一、二回路及冷卻水主泵；漳州核電一期工程2台機組上半年完成投資約16.6億元，1號機組正在進行安全殼施工；霞浦核電上半年完成投資約14.1億元；寧德核電5、6號機組項目核准的支持性專題已全部完成，具備核准條件。

按照預期，福清核電站5號機組將於2020年實現併網發電，6號機組計畫2021年建成投產；漳州核電站1號機組將在2024年6月投入商業運行，2號機組將在2025年4月投入商業運行。