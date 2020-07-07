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大陸頒布9項新職業、5個新工種

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
大陸官方發布新職業信息公示公告，在「互聯網營銷師」職業下增設「直播銷售員」工種。圖為主播都靚正在為觀看圖書銷售直播的顧客介紹一本圖書。（中新社）
大陸官方發布新職業信息公示公告，在「互聯網營銷師」職業下增設「直播銷售員」工種。圖為主播都靚正在為觀看圖書銷售直播的顧客介紹一本圖書。（中新社）

大陸官方6日發布9個新職業和5個新工種，以助力新冠肺炎疫情防控，拓展崗位促進就業。這9個新職業包括：區塊鏈工程技術人員、城市管理網格員、互聯網營銷師、信息安全測試員、區塊鏈應用操作員、在線學習服務師、社群健康助理員、老年人能力評估師、增材製造設備操作員等9個新職業。

此外，此次還發布了直播銷售員、互聯網信息審核員等5個工種，同時將公共衛生輔助服務員職業下的防疫員、消毒員和公共場所衛生管理員等3個工種上升為職業。

中新社報導，這是自「中華人民共和國職業分類大典（2015年版）」頒布以來發布的第3批新職業。

此批新職業主要涉及預防和處置突發公共衛生事件領域、適應高校（大專院校）畢業生就業創業需要的新業態領域等，具有以下幾個特點：

一是助力新冠肺炎疫情防控，凸顯相關職業的重要性。其中，為有需求的老年人提供生活活動能力、認知能力等健康狀況測量和評估的老年人能力評估師，運用衛生健康及互聯網知識技能為社區群眾提供就診和保健諮詢、代理、陪護等服務的社群健康助理員，運用數字化學習平台（工具）為學習者提供個性、精準、及時、有效的學習規劃、學習指導、支持服務和評價反饋的在線學習服務師等新職業應運而生。

二是互聯網技術發展，催生了多樣化的創業就業模式。在商品市場領域，隨著短視頻、直播帶貨等網絡營銷行業的興起，覆蓋用戶規模達到8億以上，互聯網營銷從業人員數量以每月8.8%的速度快速增長。運用網絡的交互性與傳播公信力，對企業產品進行多平台營銷推廣的直播銷售員，已受到企業和消費者青睞、認可。

三是信息技術發展，對網絡信用及安全提出了新要求。區塊鏈是一個共享數據庫，存儲於其中的數據或信息，具有不可偽造、全程留痕、可以追溯、公開透明、集體維護等特徵。對區塊鏈工程技術人員及應用操作人員的需求將愈來愈多。隨著網絡安全法、網絡安全審查辦法落地實施，信息安全測試員、互聯網信息審核員的工作將愈來愈重要。

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