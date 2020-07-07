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大宗農產品進口報管 食糖納入
中國大陸自7月1日起實行關稅配額外食糖進口新規，進口商需報告進口相關信息。大陸商務部官員6日稱，此舉有助於避免食糖盲目進口。
中新社報導，目前中國大陸對豆粕、大豆、橄欖油、油菜籽、鮮奶、豬肉、牛肉、羊肉等部分大宗農產品實行進口報告管理。相關大宗農產品的對外貿易經營者應辦理本企業基本情況備案，履行進口報告義務；大陸商務部則定期發布這些大宗農產品的進口信息。
今年6月底，大陸商務部發布通知，將關稅配額外食糖納入大宗農產品進口報告和信息發布管理。大陸商務部外貿司官員表示，這有利企業全面、及時瞭解中國大陸食糖進口整體情況，適時調整進口節奏，避免集中到貨和盲目進口，降低生產經營和市場波動風險。
該名官員稱，大陸商務部支持企業充分利用兩個市場兩種資源，依法依規開展食糖貿易；支持現有食糖產能合理利用，維護行業上下游產業鏈協同發展，提高產業國際競爭力。
巴西是中國大陸進口糖的最大來源國。據官方數據，2020年一季度中國大陸從巴西進口糖達14.5萬噸，約為去年同期的2.6倍；金額達4782.9萬美元，同比增長157.3%。
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