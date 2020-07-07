聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸期權交易 1天3品種上市

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

7月6日，聚丙烯、聚氯乙烯、線型低密度聚乙烯期權同步在大連商品交易所掛牌上市。這是中國大陸首次出現3個期權品種同時上市，也表明中國大陸商品期權市場駛入發展「快車道」。

新華社報導，期權交易是在期貨交易基礎上產生的一種全新的衍生產品和有效的風險管理工具。如果說期貨為實體經濟提供的套期保值是為企業經營提供「保險」，那麼期權就是期貨的「再保險」。

自2017年3月中國大陸推出首個商品期權豆粕期權以來，3年多時間已上市16個商品期權，涉及農產品、金屬、能源、化工等多個大宗商品領域。此次上市的3個期權品種，此前已經有較為深厚的期貨市場基礎。

事實上，今年以來，受新冠肺炎疫情等多種因素影響，全球產業鏈、供應鏈循環受阻，大宗商品市場波動劇烈。上海中期研究所負責人王舟懿表示，通過上海中期開戶的法人客戶數量及成交額、成交量同比都有所增長，顯示出在疫情給企業帶來不確定性情況下，實體企業的套期保值需求明顯增加。

中國證監會副主席方星海表示，大陸衍生品行業通過春節後及時開市、降低交易成本、定向支持疫區企業發展、適時恢復夜盤交易、增加場內場外產品供給等系列「組合拳」，支持產業企業降低風險。

今年1至5月，大陸商品期權市場保持平穩運行，累計成交量2947萬手、同比增長160%，日均成交額3.44億元人民幣、同比增長158%。

專家認為，要形成多層次資本市場，衍生品市場建設必不可少。期權與期貨之間能夠產生更多的化學效應，為實體經濟提供豐富多樣的風險管理組合。

實體經濟 疫情

延伸閱讀

關係惡化 陸外交部提醒陸民眾謹慎前往加拿大

「陸版維密」內衣巨頭巨虧 陸內衣企業上半年註冊跌29%

元大期以客戶為中心 獲國家品牌玉山五大獎

經濟復甦預期帶動A股再急漲 滬指升3%突破1年高點

相關新聞

展覽熱 市集人多 外灘重現活力

聚焦水岸建設、產業升級、遺產保護、城市更新，84幅描繪上海黃浦江兩岸45公里岸線新風貌的美術作品正在位於「外灘27號」的...

孔子學院未更名 改基金會運營

大陸孔子學院總部傳出更名為「教育部中外語言交流合作中心」，大陸官方表示，孔子學院並未改名，只不過孔子學院品牌由「中國國際...

大陸期權交易 1天3品種上市

7月6日，聚丙烯、聚氯乙烯、線型低密度聚乙烯期權同步在大連商品交易所掛牌上市。這是中國大陸首次出現3個期權品種同時上市，...

大宗農產品進口報管 食糖納入

中國大陸自7月1日起實行關稅配額外食糖進口新規，進口商需報告進口相關信息。大陸商務部官員6日稱，此舉有助於避免食糖盲目進...

樓市升溫 杭州、東莞新政調

在上半年集中推出300多次房地產紓困或支持性政策之後，中國大陸樓市風向似乎開始發生改變。近期，杭州、東莞推出約束性房地產...

大陸頒布9項新職業、5個新工種

大陸官方6日發布9個新職業和5個新工種，以助力新冠肺炎疫情防控，拓展崗位促進就業。這9個新職業包括：區塊鏈工程技術人員、...

福建推核電 上半年投資52億元

雖然受新冠肺炎疫情的影響，福建正加快打造沿海清潔能源強省，推進核電項目。福建省發展和改革委員會6日通報，今年上半年，福清...

中芯籌資 抓住寶貴機遇

大陸晶圓代工龍頭中芯國際A股IPO今（7）日啟動申購，中芯董事長周子學昨日路演表示，公司超募資金將用於研發投入或項目建設...

陸港股漲翻天 迎技術性牛市

疫情未結束，陸、港股市出現技術性牛市。上周漲5.8%後，滬指昨（6）日接連突破3,200點、3,300點整數關，為201...

港十檔MSCI指數期貨掛牌

香港交易所昨（6）日推出十檔MSCI指數期貨合約，與MSCI簽訂的新指數授權協議下的首批期貨合約，為擴充香港交易所的衍生...

「陸版維密」內衣巨頭巨虧 陸內衣企業上半年註冊跌29%

受疫情影響，有「陸版維密」之稱的大陸內衣巨頭都市麗人日前發布盈利公告，截至6月30日，該公司6個月預計虧損不少於1.2億...

滬指暴漲近6% A股總成交額創5年記錄

繼上周漲5.8%後，滬指6日開高走高，截至下午收盤，漲幅5.71%，報收3332.88點，創兩年半新高，成交額為人民幣7...

熱門新聞

兒媳嫁公公、岳父娶婆婆 這家人「結離婚十次」原因不單純

港國安法通過後首出庭 黃之鋒：港像「數十年前台灣」

被控煽惑等罪 周庭認罪、黃之鋒否認控罪

港版國安法實施細則明生效 警可在特殊情況無手令蒐證

OL訂購20斤生猛小龍蝦直送公司 忘帶回家變「大暴走」悲劇

首宗觸犯港版國安法案件今開庭 23歲男持港獨旗被控告

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。