大陸期權交易 1天3品種上市

7月6日，聚丙烯、聚氯乙烯、線型低密度聚乙烯期權同步在大連商品交易所掛牌上市。這是中國大陸首次出現3個期權品種同時上市，也表明中國大陸商品期權市場駛入發展「快車道」。

新華社報導，期權交易是在期貨交易基礎上產生的一種全新的衍生產品和有效的風險管理工具。如果說期貨為實體經濟提供的套期保值是為企業經營提供「保險」，那麼期權就是期貨的「再保險」。

自2017年3月中國大陸推出首個商品期權豆粕期權以來，3年多時間已上市16個商品期權，涉及農產品、金屬、能源、化工等多個大宗商品領域。此次上市的3個期權品種，此前已經有較為深厚的期貨市場基礎。

事實上，今年以來，受新冠肺炎疫情等多種因素影響，全球產業鏈、供應鏈循環受阻，大宗商品市場波動劇烈。上海中期研究所負責人王舟懿表示，通過上海中期開戶的法人客戶數量及成交額、成交量同比都有所增長，顯示出在疫情給企業帶來不確定性情況下，實體企業的套期保值需求明顯增加。

中國證監會副主席方星海表示，大陸衍生品行業通過春節後及時開市、降低交易成本、定向支持疫區企業發展、適時恢復夜盤交易、增加場內場外產品供給等系列「組合拳」，支持產業企業降低風險。

今年1至5月，大陸商品期權市場保持平穩運行，累計成交量2947萬手、同比增長160%，日均成交額3.44億元人民幣、同比增長158%。

專家認為，要形成多層次資本市場，衍生品市場建設必不可少。期權與期貨之間能夠產生更多的化學效應，為實體經濟提供豐富多樣的風險管理組合。