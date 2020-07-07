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樓市升溫 杭州、東莞新政調

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
大陸國家統計局數據顯示，大陸房地產開發投資、商品房銷售面積和銷售額、房屋新開工面積等指標均明顯回暖。圖為重慶主城區內的商品住宅高樓。（中新社）
大陸國家統計局數據顯示，大陸房地產開發投資、商品房銷售面積和銷售額、房屋新開工面積等指標均明顯回暖。圖為重慶主城區內的商品住宅高樓。（中新社）

在上半年集中推出300多次房地產紓困或支持性政策之後，中國大陸樓市風向似乎開始發生改變。近期，杭州、東莞推出約束性房地產新政。

中新社報導，最近杭州市推出新房搖號新政，對人才優先購房規定5年限售期，同時，提高「無房家庭」認定門檻、規定一個家庭一次只能參加一個項目的搖號。東莞樓市新政則主要打擊捂盤惜售、升級新房限價。

兩地樓市調控收緊政策都是在房地產市場出現明顯升溫之後推出的。

杭州上半年出現了5個「萬人參與搖號」的新房項目，新房中籤率很低。據統計，4個月內，杭州有21個項目搖號中籤率低於5%。

從成交數據來看，克而瑞研究中心發布的統計數據顯示，3月以來，杭州樓市迅速復甦，單月住宅成交面積皆在100萬平方公尺以上，且呈現逐月攀升趨勢，6月更達到了195萬平方公尺，創近3年來新高。

東莞一些熱門區域新房二手房價格也出現明顯上漲。今年東莞的部分新房戶型備案價已超過每平方公尺4萬元人民幣。在最受關注的松山湖區域，部分樓盤單價已站上每平方公尺5萬元關口。

過去4年間，樓市每走上階段性高點，就會有調控政策推出。其實，在樓市過熱地區收緊調控早有端倪。

其一，房住不炒的調控基調並未發生改變。近期各地推出的包括降低首付比例、鬆綁限購等需求側的刺激政策基本都被迅速撤回。據統計，目前已經有包括駐馬店、廣州等至少12個地方出現過鬆綁調控被撤回。

從更深層次動因來看，隨著中國大陸經濟向高質量發展轉型，必將逐步擺脫房地產依賴。為了保證這一轉型過程的順利實施，顯然不能夠輕易刺激樓市。

其二，疫後樓市迅速恢復。中國指數研究院發布的數據顯示，6月分，50城住宅成交已略高於近3年同期平均水平。市場恢復意味著，此前的紓困、支持政策已不再有繼續推出的必要。

而且在相對寬鬆的貨幣等推動下，部分城市房地產市場熱度節節攀升，如果無政策干預可能會推動形成下一輪大漲之勢。

業內專家認為，下半年，因城施策的調控政策下，更大規模的樓市緊縮政策可能會在更多樓市過熱的地方推出。

房地產

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