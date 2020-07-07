孔子學院未更名 改基金會運營

大陸孔子學院總部傳出更名為「教育部中外語言交流合作中心」，大陸官方表示，孔子學院並未改名，只不過孔子學院品牌由「中國國際中文教育基金會」全面負責運行。

大陸政府在各國大學或機構合作設立的孔子學院近年頻頻引發爭議，負責全球各地孔子學院運行的大陸國家對外漢語教學領導小組辦公室（國家漢辦），日前已改為「教育部中外語言交流合作中心」。有分析說，改名是為淡化孔子學院的官方和政治色彩。

新華社報導，「中國國際中文教育基金會」正式成立，全面負責運行全球孔子學院品牌；同時，大陸教育部設立「中外語言交流合作中心」，開展除孔子學院運營和管理之外的其他國際中文教育項目，深化中國與世界各國的語言教育交流合作。

中新社引述「中國國際中文教育基金會」負責人的話稱，該基金會是由多家高校（大專院校）、企業等發起成立的民間公益組織，將會同孔子學院中外方合作夥伴，繼續支持全球孔子學院發展。

基金會負責人強調，孔子學院始終堅持非營利性民間公益教育機構的性質。從2004年創辦至今，已在全球162個國家和地區合作設立了540所孔子學院、1154個孔子課堂，現有中外專兼職教師4萬多人。

該負責人表示，本次發起成立基金會的單位一共27家，其中包括北京大學、北京語言大學、北京外國語大學等17所承辦孔子學院數量較多的高校，中國教育出版傳媒集團有限公司、漢考國際教育科技（北京）有限公司等4家與國際中文教育事業合作密切的企業，以及世界漢語教學學會、中國國家博物館等6家教育類、文化類社會組織。

該負責人稱，孔子學院轉由基金會運作，雖然運作機構和模式發生了變化，但中外方合作機構承諾對孔子學院的支持力度不僅不會減少，相反，由於機制和模式的改變，為孔子學院提供的支持和服務將更有力、更多元、更優化。