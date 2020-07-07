展覽熱 市集人多 外灘重現活力

聚焦水岸建設、產業升級、遺產保護、城市更新，84幅描繪上海黃浦江兩岸45公里岸線新風貌的美術作品正在位於「外灘27號」的上海久事美術館展出。這一「2020浦江兩岸風景展」端午假期3天900個預約參觀名額可謂一票難求。

新華社報導，黃浦江被稱為上海的「水上會客廳」。新冠肺炎疫情發生以來，外灘一度車流稀少、店面冷清，博物館和美術館等也暫停開放。隨著疫情防控常態化，文化藝術活動和餐飲品鑑會多起來，街市攤位熱鬧起來，外灘逐步被「喚醒」。

「在外灘展示外灘，吸引文藝愛好者到訪，我們希望為外灘地區復工復產注入新活力。」上海久事（集團）有限公司副總裁、上海久事美術館館長孫冬琳介紹，這一展覽籌備近一年，方世聰、陳燮君、陳逸鳴、黃阿忠、姜建忠等名家筆下的黃浦江岸線格外迷人。

感知外灘復甦的脈搏，人們還不約而同想到「外灘楓徑」。這一片與上海豫園老城廂接壤的外灘沿江區域，正在形成「大豫園文化片區」。

今年5月底，位於此地的上海復星藝術中心率先推出美國當代藝術家亞歷克斯·卡茨作品展，為外灘增添大師級「文藝節目」。

一個月前，「外灘楓徑」周末集市開張，360公尺長的步行街，吸引了超過110家品牌商戶入駐，成為滬上最時髦的「網紅打卡地」之一。集市主辦方外灘金融中心統計，集市每個營業日平均客流超過10萬人次。

文藝與美食的完美交融，不僅讓外灘的活力和「煙火氣」回來了，也提升外籍人士對上海城市生活的青睞度。

6月以來，位於「外灘6號」的東京和食餐廳推出了「日本尋味之旅·東京篇」活動，助力上海餐飲行業復工復產。投資方三得利（中國）投資有限公司表示，計畫今後在中國大陸開設旗下多個品牌的分店。

法國的波爾多特級酒莊聯合會也首次把期酒品鑑活動「搬」到中國大陸，在上海和平飯店推介目前尚在波爾多各特級酒莊橡木桶內釀製的2019年度葡萄酒。

復星國際聯席首席執行官徐曉亮看好外灘的未來。據他觀察，從產業運營和資源整合等多維度發力，上海正在擦亮「水上會客廳」這張城市文化名片。