「陸版維密」內衣巨頭巨虧 陸內衣企業上半年註冊跌29%

受疫情影響，有「陸版維密」之稱的大陸內衣巨頭都市麗人日前發布盈利公告，截至6月30日，該公司6個月預計虧損不少於1.2億元（人民幣，下同），這使得大陸內衣業現狀引起熱議。據大陸機構數據顯示，目前大陸現存內衣相關企業共41萬家，上半年企業註冊量年減29%，顯示陸內衣業生意受衝擊頗大。

據齊魯晚報報導，受疫情影響，都市麗人發布公告指出，今年2月至約3月中旬，都市麗人及其加盟商暫時關閉了約90%的門店，不過，自2020年3月中旬恢復營業以來，截至5月，公司直營及加盟近6000家門店已全部恢復營業，銷售額已達去年同期80%以上，5月、6月已開業新店近100家。

而大陸內衣巨頭生意冷淡也讓人不免好奇大陸內衣行業現狀。大陸徵信機構企查查公布數據顯示，大陸國內內衣現存企業共41萬家，其中包括34萬家個體工商戶。第一、二季，大陸內衣相關企業註冊數量分別為0.9萬家和1.5萬家，註冊企業數均低於去年同期，整體來看，上半年內衣企業註冊量較去年同期下滑29%。

企查查數據也顯示，大陸內衣企業主要集中在批發和零售業，其占總量的73%，製造業僅占總量的10%。從地區來看，企業主要集中在廣東、浙江等東南沿海省份，其中廣東相關企業最多，達6萬家。

具體到市級分布，企查查數據顯示，前5名中包含了汕頭、深圳、佛山3座廣東省內城市，此外包括河南的安陽、浙江的義烏也名列其中，其中，汕頭市內衣相關企業數量近萬家，占廣東省總量的50%。據了解，汕頭陳店鎮因內衣而聞名，在大陸內衣的連鎖企業中占據極大的占比，在行業中的地位不容小覷。