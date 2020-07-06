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滬指暴漲近6% A股總成交額創5年記錄

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
滬指6日開高走高，截至下午收盤，漲幅5.71%。圖／新浪財經
滬指6日開高走高，截至下午收盤，漲幅5.71%。圖／新浪財經

繼上周漲5.8%後，滬指6日開高走高，截至下午收盤，漲幅5.71%，報收3332.88點，創兩年半新高，成交額為人民幣7242億元。

深成指報收12941.72點，漲福4.09%，成交額為人民幣8419億元；兩市總成交額突破人民幣1.56兆元（新台幣6.62兆元），創五年新高。

創業板指報收2529.49點，漲幅2.72%。

新浪財經報導，早盤指數開高走高，滬指早盤開高1%後，一分鐘內上攻至3200點關口，隨後再度拉升漲超2%，深成指漲超1%，而創業板表現較為弱勢。

盤面上，銀行、地產等權重股帶動大盤猛拉，煤炭等週期股依舊強勢，券商股依舊有上演漲停潮之勢頭，前期大幅調整的白酒股也再度拉升。

總體上，市場人氣極為活躍，賺錢效應好，臨近上午收盤，指數絲毫沒有減弱勢頭，滬指漲幅擴大至4%，深成指、創指奮起直追。

大金融、中字頭等權重類股再度沖高，半導體為主的科技類股也表現強勢，其中中芯國際概念漲幅達到9%。兩市成交量放大至人民幣9400億元，兩市超百股漲停，3600檔個股集體飄紅，做多情緒大熱，市場氛圍亢奮。

盤面上，汽車、水利類股午後異動，券商股整個類股近乎漲停，貴州茅臺股價站上人民幣1600元。

尾盤指數一路高歌猛進，勢不可擋，滬指漲幅擴大至5.8%，A股總市值突破1.56兆元，為2015年6月以來首次，市場百檔個股漲停。

盤面上，銀行股接力券商類股再度上演漲停潮，權重股普漲，免稅、煤炭等類股延續強勢，兩市類股無一飄綠。

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