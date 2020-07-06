晶片技術差兩代 分析：中芯IPO遠水難救近火

中芯國際將於A股科創板上市，發行價人民幣27.46元。美國再祭封殺令、切斷華為晶片供應來源之際，中芯回到A股上市集資，拓寬發展前景，有特殊戰略意義。但值得注意的是，中芯目前技術水平，仍比國際頂尖晶片廠商相差約兩代，中芯能否短時間之內配合華為發展的需求，仍有待觀察。

據香港經濟日報報導，美針對華為的晶片禁令升級，訂明使用美國晶片技術及設備生產的晶片，在取得美國許可前，不得向華為供貨。新規則下，華為過去最主要的晶片代工及供應源台積電，有可能中斷支援華為。

在此敏感時刻，大陸國家隊早前注資中芯國際旗下公司中芯南方，共涉及金融30億美元，令其註冊資本將由原先的35億美元大增85.7%，至65億美元。此舉扶植中芯加快發展、作為台積電以外「後備車胎」的意味強烈。

在這一景背下，中芯國際如今回到A股上市，也有額外的一層戰略意義。有分析指，中芯目前技術水平，能否完全滿足華為所需，恐怕未必完全樂觀。

據了解，華為近年已增加使用自家品牌海思半導體（Hisilicon）的晶片，但海思只有設計和開發晶片的能力，沒有足夠產能，因此只能借助台積電代工。

而台積電如今已具備生產5奈米晶片的技術，相較之下，作為大陸最頂級的晶片代工廠中芯，技術只達到14奈米，連7奈米仍未做到，雙方技術差距達兩代。中芯就算得到大陸國家全力扶助，也未必能短時間內，完全取代台積電對華為的功能。