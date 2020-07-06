滬指半日漲4.24% 重上3200點

6日早盤，大陸三大股指高開高走，指數呈現單邊上揚態勢。截至午間收盤，滬指漲4.24%，北向資金合計淨流入逾人民幣140億元，兩市合計成交逾人民幣9400億元。

上證指數開高35點後，升幅不斷擴大，並以接近半日高位收市，截至上午11時30分，上證指數報3286.6點，上漲133.78點，上漲4.24%，成交人民幣4341.09億元

深證成指也開高走高，以接近半日高位收市，報12842.3點，上漲409.04點，上漲3.29%，成交人民幣5063.83億元。

創業板指報2516.87點，上漲54.31點，上漲2.21%。

中國證券報報導，盤面上看，行業類股全線飄紅，金融股升逾7%，中國人壽A股漲停，房地產股升5%；煤炭股升逾4%；有色金屬、化工、石油、電力股升逾3%。