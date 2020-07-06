經濟復甦預期帶動A股再急漲 滬指升3%突破1年高點

大陸股市承接上周漲勢，三大股指持續上漲，截至上午11時4分，上證指數報3271.14點，上漲118.33點，漲3.75%，繼續突破一年高點，成交額人民幣3852.12億元。

據香港經濟日報報導，盤面上看，行業類股普遍上升，其中休閒服務、非銀金融、房地產、國防軍工、電子等類股領漲，醫藥生物類股領跌。

兩市個股漲多跌少，共計3185檔個股上漲，296檔個股下跌，65檔個股漲停。

上證指數破頂，自然會起市場議論，究竟是否牛市重臨？用大陸術語，牛市有兩種，一種是「全面牛」、一種是「結構牛」，「全面牛」是大的牛市行情，就像2015年那種牛市，上證綜指炒至5000點以上，全面起哄。

「結構牛」是指股市處於結構性的向上周期，中線仍是在炒波幅，如果是「結構牛」的話，上證綜指會在2800與3300點之間運行；創業板則在2300至2700點之間波動，大陸證券界暫時認為大陸股市只是一隻「結構牛」。

分析指出，大陸股市受兩大因素推動，第一是大陸經濟表現優於全球其他主要經濟體，IMF最近估計美國經濟今年會萎縮8%，大陸會增長1%，大陸經濟專家更樂觀，認為大陸經濟仍會增長2%。

據IMF估計中美經濟一加一減，出現巨大的9%差額，關鍵原因是大陸在1月疫情爆發時，採取非常嚴厲的抗疫措施，把疫情控制在萌芽階段，大陸經濟在3月以後慢慢重啟，目前除了因為外國仍受疫情困擾，令出口受到嚴重影響外，內部經濟已開始恢復。