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OPPO聯手聯發科 參與英國首個5G SA網路搭建
大陸智慧手機大廠OPPO 6日宣布與沃達豐（Vodafone）和愛立信（Ericsson）合作，參與完成英國首個5G SA網路，並與高通（Qualcomm Technologies）以及聯發科（MediaTek）提供首個5G SA網路切片服務。
據騰訊新聞報導，OPPO CEO陳明永認為，「萬物互融」是未來的趨勢，未來技術將相互融合，從而催生全新的產品、使用場景與服務，而5G是萬物互融的連接基礎。
這一全新網路在英國考文垂大學（Coventry University）搭建，並採用了OPPO 5G手機，OPPO聯合愛立信，分別與高通（Qualcomm Technologies）以及聯發科（MediaTek）開發了手機側的網路切片解決方案，讓用戶能在該5G SA網路環境中自主選擇切片，為不同場景帶來最好體驗。
此外可滿足對普通互聯網的高速訪問，另一部分則用於校內伺服器的專門連接，讓學校師生能快速查用校內資源，實現低時延、高清晰度的遠程授課。
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