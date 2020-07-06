陸5G完成R16首個版本

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

在剛剛完成的5G R16標準中，中國大陸三大電信運營商主導完成30餘項技術標準制定。　中新社報導，北京時間7月3日23時，在3GPP TSG第88次會議上，5G R16標準宣布凍結，標誌著5G第一個演進版本標準正式完成。

中國電信5日介紹說，R16標準周期內，在3GPP RAN，中國電信主導立項數位列全球運營商第一，提交提案數位列全球第三。在3GPP R16標準中，中國電信主導完成10項技術標準制定，包括非公共網絡組網、移動性增強、5G性能指標定義與增強等關鍵標準領域。

中國聯通提交技術提案1千餘篇，主導制定6項技術標準，其中2.1GHz大帶寬立項引領5G共建共享全球產業鏈發展。作為5G R16的關鍵特性之一，由中國電信引領完成的5G超級上行核心標準在此次會議上，納入3GPP全球統一規範。

全球30餘家公司參與了5G超級上行核心標準技術討論和標準制定工作，除中國電信外，還包括：中國移動、中國聯通、法國電信、沃達豐、美國Verizon等全球領先運營商，華為、中興、諾基亞、大唐、愛立信等網絡設備商，高通、海思、聯發科、展訊等芯片廠商，蘋果、OPPO、vivo、三星等終端廠商。

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