德陽設快充站 20分餵飽1輛電動車

綠色環保的新能源汽車，正在加速走進大陸民眾的生活。近日，四川省德陽市首個集中式公共快充站正式啟用，不但能夠同時為28部純電動公車充電，也可以向電動私家車、計程車提供充電服務。

此次啟用的德陽市汽車客運北站集中式公共快充站，一共裝置7台180千瓦四槍直流充電樁，日常主要用於德陽至成都新都的10輛純電動公車充電，充電時間將比常規電動車節約50%。同時，該網站裝配的直流充電設備，也可以滿足私家車、計程車等不同類型的電動車輛的快速充電需求。使用時，市民只需用手機進行微信掃碼，就可取下充電槍連接車輛的電源介面，實現快速充電。

據介紹，因為功率大、設備先進，在這裡對普通私家車和計程車充電的話，時間大約在20至30分鐘左右，比日常家庭充電方便很多，而且只按照6角錢人民幣的服務費和實際產生的電價收取費用，非常便宜。該網站的啟用，將為當地交通樞紐中心完善相應的配套功能化設施設備奠定堅實基礎，也將為市民提供更多便利。