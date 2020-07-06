增長1.2% 國鐵鐵路投資超標
中國國家鐵路集團有限公司5日披露，今年以來，國鐵集團加大鐵路建設組織力度，超額完成鐵路投資目標任務。上半年，大陸全國鐵路固定資產投資完成3258億元（人民幣，下同），超去年同期38億元，同比增長1.2%。
新華社報導，其中， 大陸國家鐵路基建投資完成2451億元，同比增長3.7%；截至7月1日，鐵路新線開通1178公里，包括高鐵605公里。
大陸國鐵集團建設部負責人表示，受疫情影響，一季度鐵路投資僅完成799億元，同比下降21%。二季度，落實復工復產及「六穩」「六保」決策部署，國鐵集團調增鐵路投資計畫，加大在建工程組織實施力度，完成投資2459億元，同比增長11.4%。
其中，基建投資完成1797億元，同比增長16.4%，在超額完成投資計畫的同時，補上了一季度投資的虧欠，實現了鐵路投資的逆勢增長。
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