延長營業吸客 廣州夜經濟回暖

夜間出行和消費數據顯示，廣州市的夜經濟正在回暖。自廣州市啟動夜間消費節以來，多個商場推出夜間活動，不少商家通過延長營業時間、運用消費券、直播、外賣等方式刺激夜間消費。

廣州市商務局5日披露，廣州市6月舉辦2020「Young城Yeah市」（羊城夜市）夜間消費節，包括天河路商圈、北京路商圈、上下九路商圈等在內的30多個商圈成立了夜間消費聯盟，打造夜間消費精品。

廣州夜間消費節啟動一段時間後，不少夜經濟消費場所正在回暖。支付寶對廣州市夜間消費的統計顯示，今年6月晚上7點後使用支付寶搭乘公交、地鐵等出行的人數增長了23.75%，夜間線下交易筆數環比增長超過22%。

7月3日晚上，北京路文和友龍蝦館內人聲鼎沸，文和友龍蝦館門店負責人表示，與今年2、3月相比，6月營收已經增長了超過30%，小龍蝦日銷量500斤左右，2/3發生在夜間。

不少商家還通過延長營業時間等方式吸引顧客。因為接入了外賣模式，美宜佳華南門店的線上營業時間延長至24小時。6月起，廣州盒馬鮮生將配送時間延長至晚上11點，在盒馬App上，每晚8點還準時上線「深夜食堂」頁面，烤串、龍蝦、西瓜、啤酒成為夜間訂單的主角。

盒馬廣州區域負責人許鳳玲表示，盒馬門店的「下班後訂單」逐步攀升。今年6月，廣東全省盒馬門店的夜間消費訂單比3月增長超過30%。