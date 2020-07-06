宋可琪冷鏈物流 藏新鮮的祕密

聯合報 / 大陸新聞中心／廈門報導

說起「保鮮」，還記得小時候賣冰棒的人，用棉被蓋著裝冰棒的白色泡沫箱，但那就夠了嗎？不夠！有人可以肯定地告訴你答案，她就是廈門第一家台資物流企業的創始人宋可琪。她在廈門翔安冷鏈行業深耕10年，她的故事裡，有著「新鮮」的祕密。

因為空白，所以商機無限；也因為空白，開拓市場愈顯艱難。2009年時，宋可琪走進大陸的便利店，卻找不到在台灣很普遍的冷鏈鮮奶，也由此發現了廣闊市場。她說：「通過鮮奶這個品項，我就覺得廈門這個冷鏈配送市場當時是一個空白，直覺告訴我，這背後可能是一個商機。」溫度一定要準確，才能確保商品品質；但不少人對冷鏈物流的必要性，不甚了解。當時宋可琪在大陸沒有找到適合冷鏈物流的恒溫設備，於是，她從台灣將這類設備引進到大陸。

在「民以食為天」的環境下，比「新鮮」更「新鮮」一點，成為宋可琪的追求。在冷鏈物流行業中，與日俱增的社會責任感，也讓她將更多的心思用在了技術提升，用實實在在的優質改變冷鏈物流理念。

宋可琪率先把台灣的多溫層共同配送模式帶進廈門，同時在廈門推出了太陽能冷鏈城市配送車輛，希望在綠色環保的冷鏈城市配送模式上提供新做法。

作為廈門第一家台資物流企業的創始人，宋可琪也是大陸發展的見證者。從事物流業的宋可琪對食品安全、質量標準認證尤為關注。

她說：「食品講究新鮮，最怕浪費在時間上。但31條、26條和廈門60條惠及台胞措施的相繼出台，推動了廈門和台灣兩地海關、檢驗檢疫、食品安全、質量標準認證的合作，台灣商品進入大陸或大陸商品進入台灣，都會更加便利快速。」廈門敞開胸懷，擁抱台灣頂尖的技術創業者。「希望通過我們分享在大陸工作學習的經驗，可以鼓勵更多台灣的年輕人一起過來闖蕩，一起過來拚搏。」

廈門 食品安全

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