瑞幸咖啡股東大會 通過陸正耀罷免案

大陸本土品牌瑞幸咖啡今（5）日下午舉行特別股東大會，消息傳出，會議投票通過了對陸正耀、黎輝、劉二海及Sean Shao的董事罷免議案。同時會議投票通過了增加Ying Zeng和Jie Yang兩名獨立董事。

上游新聞報導，今天下午，瑞幸咖啡特別股東大會在神州優車總部舉行。這是瑞幸咖啡內部第二次進行股東投票大會，也是內部股東對陸正耀展開第二次「奪權」行動。

以瑞幸咖啡股東的角度來看，由於陸正耀參與造假行為，導致個人整體形象受損，或許以後就很難再獲得新的投資機構信任。因此，必須將陸正耀驅逐出去，從而重新塑造瑞幸咖啡股東團隊的形象。

據悉，瑞幸原有八名董事，解除陸正耀、黎輝、劉二海、邵孝恆之後，除莊偉元擔任獨董外，剩下三名均為公司內部高管。

美東時間7月2日，瑞幸咖啡向美國證券交易委員會(SEC)提交備案文件，稱董事會於當日召開會議後決定，陸正耀將繼續擔任董事長。

此前，瑞幸咖啡於6月27日早間發布公告稱，根據特別委員會呈交的調查結論和建議，董事會多數董事向陸正耀提出了辭去董事和董事長職位的要求。而根據瑞幸咖啡的組織章程細則第101條，罷免陸正耀職務需獲得出席會議並投票的其他董事不少於三分之二的贊成票，但7月2日的董事會投票結果並未達到這一要求。

有參與調查的董事人員透露，調查委員會是外部投資人大鉦資本創始人黎輝、愉悅資本創始人劉二海推動成立的，由獨立董事邵孝恆擔任主席並負責，而陸正耀則反對委員會的成立，還在調查中拒絕對相關工作進行配合。

一位要求匿名的瑞幸董事會成員稱，根據特別委員會調查結果，陸正耀與其他高管參與造假並干擾調查，足以被追究刑事責任。而根據瑞幸咖啡7月1日的公告，該公司前CEO錢治亞、前COO劉劍和向他們彙報的某些員工參與造假，偽造交易的資金是通過與該公司員工有關聯的第三方或關聯方流入該公司的。

神州系「鐵三角」的核心是陸正耀，他曾是帶頭大哥一般的存在，劉二海和黎輝則是陸正耀的左膀右臂。顯然，在這次博弈中，陸正耀想保全的是自己；黎、劉他們則更在乎瑞幸的生存以及投資機構的利益。