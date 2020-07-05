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涉非法吸收民眾存款 陸網貸平台遭調查

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸網貸平台微貸網被立案偵查，成為大陸互聯網金融業的一記「重擊」。圖／取自全天候科技
大陸網貸平台微貸網被立案偵查，成為大陸互聯網金融業的一記「重擊」。圖／取自全天候科技

大陸網貸平台微貸網4日被立案偵查，成為大陸互聯網金融業的一記「重擊」。大陸警方通報，依法對微貸（杭州）金融信息服務有限公司（微貸網平台）涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查，而這家公司的催收工作也被大陸政府處置。

據報，微貸網交易規模曾居杭州第一，在大陸網貸業穩居前10。

目前微貸網的催收工作被納入大陸政府整體處置，受大陸政府統一管理、監督及指導，為保證出借人合法權益，相應的法律程序也將根據催收工作進度適時啟動，依法追究借款人逾期還款的法律責任。

在微貸網正式立案的警方通報公開後，4日晚間11時左右，杭州市公安局上城分局官方微博再次發布「致微貸網平台借款人的『借款催收公告』」。

公告顯示，為保護廣大出借人合法權益，杭州市上城區防範金融暨網絡借貸風險處置領導小組辦公室現配合公安機關開展追贓挽損工作，敦促透過微貸網進行借款且尚未還款的借款人，積極主動歸還借款。

微貸網於2011年7月上線，是大陸最大的汽車融資解決方案供應商，採用「抵押登記+GPS系統」形式的汽車抵押模式，微貸網主要收入來自向借款人、投資者收取的服務費，包括貸款撮合服務費、貸後服務費。公司創始人兼CEO姚宏為該公司實際控制人。

2018年11月，在杭州網貸暴雷潮時期，微貸網逆勢在紐交所上市，但上市至今的一年多內，微貸網市值及股價不斷縮水，目前市值9371萬美元，股價僅剩下每股1.33美元，離最高點已經跌去逾90%。且2017至去年，微貸網營收分別為35.45億（人民幣，下同）、39.14億、33.58億；淨利潤為4.75億、6.04億，2.63億元，淨利潤遭遇腰斬。

而今年疫情對大陸網貸業的衝擊，微貸網在監管壓力等因素下最後決定清退，5月31日，微貸網在其官方微信號中公告，基於國家政策及行業趨勢原因，微貸網經過審慎研究決定於6月30日前退出網貸行業，不再經營網貸資訊中介業務。

根據微貸網網站公佈的最新數據顯示，截至今年2月，微貸網累計借貸金額2986億元，借貸餘額86億元，目前出借人數量11.5萬人，人均累計出借金額26.4萬。　

此外，根據該公司4月披露，微貸網現在幾乎全員轉為貸後催收人員，其中，總部部門人員321人，平台主要管理階層、關鍵財務、重要技術崗位人員保持穩定，除了電催中心210人負責催收外，線下門店2718人也全部轉做催收相關工作。

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