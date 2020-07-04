把銀行當提款機！陸官方首次公布38家違法股東名單
大陸銀保監會今（4）日首次公開銀行保險機構重大違法違規股東名單，共38名重大違法違規股東被曝光。有的股東把銀行保險機構當提款機來用，以違法手段套取或挪用銀行保險機構資金。
銀保監會有關部門負責人強調，任何股東入股銀行保險機構，必須端正入股動機，必須嚴格依法依規參與公司治理。誰要觸碰法律紅線、逾越監管底線，監管部門就一定會不遺餘力、一查到底。
銀保監會指出，這次公開的重大違法違規股東共有38名，具體違法違規事實主要包括以下方面：一是違規開展關聯交易或謀取不當利益；二是編制或者提供虛假資料；三是關聯股東持股超一定比例未經行政許可；四是入股資金來源不符合監管規定；五是單一股東持股超過監管比例限制；六是實際控制人存在涉黑涉惡等違法犯罪行為。
銀保監會有關部門負責人稱，這次公開是一次新的嘗試，事前進行審慎評估，認為此次公開對所在機構日常經營的影響是積極正面的。
銀保監會強調，銀行保險機構具有外部性強、財務槓桿率高、資訊不對稱嚴重等特徵，不同於一般工商企業，對其股東股權必須從嚴管理。
這份銀行保險機構重大違法違規股東名單如下：
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