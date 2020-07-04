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把銀行當提款機！陸官方首次公布38家違法股東名單

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
大陸銀保監會今（4）日首次公開銀行保險機構重大違法違規股東名單，共38名重大違法違規股東被曝光。（中新社）
大陸銀保監會今（4）日首次公開銀行保險機構重大違法違規股東名單，共38名重大違法違規股東被曝光。（中新社）

大陸銀保監會今（4）日首次公開銀行保險機構重大違法違規股東名單，共38名重大違法違規股東被曝光。有的股東把銀行保險機構當提款機來用，以違法手段套取或挪用銀行保險機構資金。

銀保監會有關部門負責人強調，任何股東入股銀行保險機構，必須端正入股動機，必須嚴格依法依規參與公司治理。誰要觸碰法律紅線、逾越監管底線，監管部門就一定會不遺餘力、一查到底。

銀保監會指出，這次公開的重大違法違規股東共有38名，具體違法違規事實主要包括以下方面：一是違規開展關聯交易或謀取不當利益；二是編制或者提供虛假資料；三是關聯股東持股超一定比例未經行政許可；四是入股資金來源不符合監管規定；五是單一股東持股超過監管比例限制；六是實際控制人存在涉黑涉惡等違法犯罪行為。

銀保監會有關部門負責人稱，這次公開是一次新的嘗試，事前進行審慎評估，認為此次公開對所在機構日常經營的影響是積極正面的。

銀保監會強調，銀行保險機構具有外部性強、財務槓桿率高、資訊不對稱嚴重等特徵，不同於一般工商企業，對其股東股權必須從嚴管理。

這份銀行保險機構重大違法違規股東名單如下：

杭州平章工具有限公司、浙江國恒實業有限公司、包頭市北奔明科機電有限責任公司、江蘇名德投資集團有限公司、深圳市正萊達實業有限公司、呼和浩特市信翔致遠商貿有限責任公司、深圳市正遠大科技有限公司、包頭市超華貿易有限責任公司、中青旅海江投資發展有限公司、包頭市黑石物資有限公司、西藏恒實投資有限公司、寧波市鄞州亞曆電器有限公司、中國遠大集團有限責任公司、遼寧寶華實業集團有限公司、上海文俊投資有限公司、廣州勁榮投資有限公司、包頭市精工科技有限責任公司、北京濤力投資管理有限公司、大邑蘭新投資有限公司、中乒投資集團有限公司、金堂通明投資有限公司、浙江瑞信物資有限公司、天津市中乒北奧汽車銷售服務有限公司、成都新津瑞凱投資有限公司、海南潤中教育投資有限公司、鄂爾多斯市亨宇化工有限公司、聯通租賃集團有限公司、包頭市百惠興貿易有限責任公司、浙江中路基礎設施投資集團有限公司、福信集團有限公司、包頭市大元科技發展有限責任公司、福建清科投資有限公司、深圳市宏昌宇企業管理諮詢有限公司、鄂爾多斯市東勝區馳瑞物資貿易有限責任公司、深圳市泰騰材料貿易有限公司、美君投資集團有限公司、中經國際新技術有限公司、包頭市大安投資有限責任公司。

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