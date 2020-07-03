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騰訊控股市值突破港幣5兆元直逼Facebook

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
騰訊董事局主席兼CEO馬化騰。（照片／百度圖庫）
騰訊董事局主席兼CEO馬化騰。（照片／百度圖庫）

騰訊控股股價昨（3）日在港股市場繼續走高，以港幣524.5元收盤，漲幅1.1%，市值為港幣5.01兆元（約新台幣19.3兆元），折合 6465億美元，直逼Facebook的6650億美元，相當於2.5個茅台、5個美團、10個網易的體量。

快科技報導，2018年10月，騰訊股價還不到港幣265元，20個月以來股價已近翻倍，今年3月中股市動盪之際，騰訊股價曾走低至港幣324.2元，隨後開啟反彈，短短三個月股價累計漲幅60%。

以騰訊控股董事會主席馬化騰目前持股8.42%計算，馬化騰身家超過人民幣3800億元，穩居大陸首富。

富途資訊報導，騰訊股價突破港幣500元，摩根大通也將騰訊目標價上調至港幣600元，把時間拉長來看，自2004年上市以來，騰訊股價漲幅超740倍。

騰訊今年來的增長主要是公布遊戲產品線及推出時間表，將進入自2008年以來最強的遊戲推出週期，帶動了2020年和2021年的盈利增長勢頭。疫情對於騰訊線上業務的影響較小，其他評級機構也都一致看好，均給出較現價較高目標價，並維持「買入」評級。

截至目前，騰訊已投資800多家企業，其中有70多家企業已上市，更有包括拼多多、B站、美團、虎牙等在內的一線企業，近半年股價連創新高。

此外，在2018年的事業群改革後，事實也證明了騰訊「不核心、不專業的項目通過投資交給其他更合適的團隊去做」這種戰略思路並沒有錯，在這種思路之下，騰訊反而可以在自己核心的、專業的社交和遊戲領域上集中精力、不斷鞏固優勢。

坐擁社交頂級流量，騰訊還有很廣泛的商業化前景可供發掘，這才是推動騰訊股價不斷攀高最強勁持續的推力。

今年5月，騰訊發布2020年第一季財報，其中營收人民幣1080.65億元，年增26%；淨利潤人民幣270.79億元，年增29%，高於市場預期。

騰訊和老乾媽事件近期鬧得沸沸揚揚，大陸網友看的是高潮迭起，最終騰訊和老乾媽都未成輸家，騰訊還將自己成功塑造成為傻白甜形象。別人買假辣醬虧了人民幣8元，自己卻虧了人民幣1600多萬元，網友表示，騰訊市值能突破港幣5兆元，要感謝老乾媽。

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