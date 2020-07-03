中芯國際連二天大漲 AH股有價差造成港股有空間

中芯國際將回A股上市，昨（3）日開高走高，收盤時漲4.91%，前一日漲幅高達17%，有分析認為，投資者預計，A股價和H股將有價差，這將繼續拉動港股價格上漲。

澎湃新聞報導，中芯國際2日晚間發布首次公開發行股票並在科創板上市網上路演公告，為便於投資者瞭解發行人的有關情況和此次發行的相關安排，發行人和此次發行聯席主承銷商將就此次發行舉行網上路演，網上路演時間為2020年7月6日（T-1日）上午9時到12時。

中芯國際聯席保薦機構海通證券和中金公司，1日發布投價報告，表示中芯國際科創板IPO的合理估值區間參考價在人民幣38.29到人民幣44.43元之間，對應2020年預測市淨率逾4倍。

國信證券報告日前指出，中芯國際登陸科創板要對標科創板晶片公司的估值，華潤微估值（PB）為 5 倍，另外，公司的技術實力和規模都超過華潤微，按照5 倍PB估值是非常合理的。

報告還表示，由於投資中芯國際AH的投資人重疊度很高，所以到時候中芯國際的AH估值會趨同， 港股中芯國際估值向科創板5倍PB估值看齊。

國信證券上調中芯國際港股估值及目標價，公司合理PB估值範圍，從原先的2.5倍到2.6倍，調整為5到6倍；目標價也從原先的港幣23到24元，調整為港幣46元到48元，維持業績預測和「買入」評級。

根據招股意向書，中芯國際本次初始發行的股票數量約為16.86億股，不涉及股東公開發售股份，占初始發行後股份總數的23.62%，擬募集資金200億元，創下科創板融資新紀錄。

中芯國際是大陸晶圓代工龍頭，主要為客戶提供0.35微米至14奈米多種技術節點、不同工藝平台的積體電路晶圓代工及配套服務，總部位於上海，擁有全球化的製造和服務基地。