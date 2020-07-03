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罷免案未獲三分之二以上贊成票 陸正耀仍是瑞幸咖啡董事長

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
（圖取自澎湃新聞）
（圖取自澎湃新聞）

瑞幸咖啡昨（3）日向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件顯示，陸正耀將繼續擔任公司董事、董事長職務。

文件顯示，瑞幸咖啡董事會於2日召開會議，對董事會特別委員會之前提出的罷免陸正耀董事兼董事長職務的提議進行審議。

結果免除陸正耀職位的建議未獲得三分之二多數票通過，陸正耀將繼續擔任公司董事、董事長職務。這意味在瑞幸咖啡董事局內鬥的第一回合中，陸正耀占了上風。

界面新聞引述消息人士透露，瑞幸咖啡董事局內鬥膠著。以陸正耀為首的公司管理階層，和以黎輝、劉二海為代表的機構股東、獨立董事形成奪權的兩大陣營。5日將召開的臨時股東大會，將審議是否罷免大鉦資本創辦人黎輝、愉悅資本創辦人劉二海、獨立董事邵孝恒的提案。

為了反制陸正耀，董事會內其他董事和獨立董事決定搶先在2日舉行董事會議，罷免陸正耀職務，不過這次反制未能成功。

瑞幸咖啡原本是近年來大陸發展最快的明星公司，以中概股最快的速度登陸美國那斯達克，並一度被資本市場看好。從數量上來看，瑞幸咖啡目前仍在大陸擁有4,000多家門市，是大陸最大的連鎖咖啡品牌。

今年4月2日，瑞幸咖啡公告，稱自查發現公司首席營運官劉劍財務造假，牽涉約人民幣22億元交易額，公司董事會成立特別委員會，進行內部調查。

6月29日，瑞幸咖啡正式在那斯達克交易所停止交易，進入退市程序，結束400多天的上市之旅，瑞幸咖啡的股價定格在每股1.38美元，相較上市時的17美元，縮水90%。

7月1日晚間，瑞幸咖啡對財務造假的內部調查宣布基本結束，董事會特別委員會發現，財務造假始於2019年4月，前首席執行官錢治亞、劉劍和部分員工偽造交易記錄，並透過部分和公司或員工有關的第三方機構，將偽造交易的資金轉入公司。

咖啡 罷免 資本市場

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