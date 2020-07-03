淘寶特價版外貿頻道上線 與電商聯手出口轉內銷

今年3月獨立上線，被視為與拼多多打擂台的淘寶特價版又有大動作，2日正式成立外貿頻道，專為外貿企業量身打造「出口轉內銷」，要把疫情下幾乎腰斬的海外業務量，在大陸市場重新找到第二春。

淘寶特價版外貿頻道7月正式上線，令人矚目的是，淘寶特價版是要把曾經從淘寶流失， 去往拼多多的商家再拉回来；而外貿頻道是把疫情流失的海外業務量，轉移陣地在大陸內需市場找到消化積壓訂單的出海口。這個全球首個以C2M（消費端直連製造端）定製商品為核心供给的新平台，任重道遠。

阿里巴巴淘寶特價版運營總監玄古指出，上線外貿頻道，集中了全國145個產業帶、2,000個外貿工廠，入駐的商家約為120萬家，其中外貿工廠比例大概占了25%，他強調，「淘寶特價版將成為外貿企業轉內銷集中性的通道和入口」。

北京商報報導，主打海外市場的揚州曙光牙刷廠，自今年3月以來外貿訂單驟降超過三成。原材料在倉庫堆積，千萬支訂單和數百萬銷售額瞬間冰凍，外貿型企業迫切需要釋放庫存壓力，讓資金流動起來，因此被迫轉向電商平台，開拓大陸內需市場。

經過數月的網路轉內銷，曙光牙刷廠做得小有成績，轉內銷後線上產能得到釋放，訂單整體回升30%，回到疫情之前的業績。

報導指出，從外貿到內銷，代工出口企業之所以要依靠電商，主要是因自身缺乏對大陸內需消費市場的了解，也從未搭建過銷售館道，因此，需要借力電商平台。

目前淘寶特價版外貿頻道平台所挑選的產業帶外貿工廠貨品，集中在消費者需求比較旺盛的品類，例如餐廚具、家用電器、母嬰、食品、數位電子等。

玄古指出，淘寶特價版會對品類運營、貨品運營以及消費者體驗等進行優化。未來預期是持續地通過營銷、運營的方式讓外貿商家持續發展。