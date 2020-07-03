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大陸趁低價大買原油 國內商業原油庫存近乎滿庫

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為早前一艘停泊在青島港的油輪。（法新社）
圖為早前一艘停泊在青島港的油輪。（法新社）

根據大陸能源資訊機構「隆眾資訊」最新發布的數據，截止7月1日，中國大陸商業原油庫存已達3,338.8萬噸，總庫容占比為69%。和今年初及去年同期相比，均大幅增長達24%，來到今年新高。

隆眾資訊原油分析師孫克文接受財新網訪問時指出，庫存利用率在70%左右一般就被視為滿庫。

財新網報導，一位業內分析師稱，近期大陸國內商業原油庫存大增的主因是，今年3、4月國際油價低迷時，中國企業集中大量採購了原油，隨後油輪在5月和6月集中到港。同時，部分港口原油庫存周轉能力不足，周轉率下降，也導致滯港現象嚴重。

他表示，目前山東港口滯港情況最為嚴重，因為在低油價期，山東地方煉廠是囤油的重要力量。具體來看，山東青島港、日照港、煙台港目前可有效使用的剩餘庫容緊張，7月到港的大部分油輪接卸時間需等待15到20天。

浙商證券交通運輸首席分析師匡培欽表示，低油價時期，不少超大型油輪（VLCC）都被用做海上儲油浮倉，近期油價開始回升後，VLCC也陸續返回大陸國內港口卸油，這也拉高了大陸國內港口庫存。

根據大陸海關總署早前公布的數據，中國大陸5月進口原油4,796.9萬噸，約合每天1,134萬桶。1至5月進口原油2萬1,557.6萬噸，年增加5.2%；進口均價約為每桶49.3美元，下跌21.2%。

其中，中國5月從沙烏地阿拉伯進口的原油更較去年同期增長近一倍，達到歷史最高水準。中國5月從沙國進口的源由達916.5萬噸，平均每天約216萬桶，比去年5月的每日111萬桶增長約95%，比4月的每日126萬桶也高出71%。

分析師預期，6月中國進口原油總量可能仍將持續增長，甚至超過5月的增長率。但與此同時，由於中國國內需求逐步恢復，山東地方煉油廠和中石油、中石化煉油廠的開工率均達到80%左右，處於歷史高位。大陸國內原油庫存可能在7月達到高峰後，下半年庫存量就可望逐漸回降。

油價 東港

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