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突破疫後經濟困境 商務部、國台辦協助台商線上拓銷

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸國台辦主任斐金佳表示，今年1到5月，兩岸貿易額增長逾5％。記者賴錦宏／攝影
大陸國台辦主任斐金佳表示，今年1到5月，兩岸貿易額增長逾5％。記者賴錦宏／攝影

「台資企業拓內銷線上推介對接」活動3日在北京、福建兩地連線舉行，由大陸商務部、國台辦、台企聯、福建省等主辦，有200餘家台資企業和大陸企業開展線上推介與對接。福建會場宣稱，今天的成交金額為人民幣6.7億元，另有100多家大陸企業和台商達成交易協議。

大陸商務部副部長王炳南表示，從市場規模上來看，大陸14億人口所形成的內需市場，為企業發展提供巨大的空間。去年大陸的社會消費品零售總額超過人民幣40兆元，今年1到5月也達到近14兆。

3月以來，消費市場加快的回暖趨勢明顯。服務消費逐步恢復，網絡消費加倍比增長，食品、通信、器材等商品銷售持續提升，4、5月汽車銷售連續兩個月正增長，其中5月增長了3.5%。5月傢具家電、建材銷售也有負轉正，消費市場穩步的回升。

從政策方面來看，他表示，大陸將支持台企參與粵港澳大灣區、海南自由貿易港等建設。大陸將實施擴大內需戰略，把滿足內需作為發展的出發點和落腳點，逐步形成以國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

從商業環境來看，王炳南指出，大陸的營商環境排名在世界上不斷的提升。大陸還實施減稅降費、縮減負面清單等政策，進一步激發市場活力。

他強調，中國大陸擁有世界上規模最大、門類最全、配套最完備的製造業體系。在全球產業鏈供應鏈的地位不會改變。一方面台商帶來的資金、技術和管理為大陸改革開放和企業轉型做出貢獻；另一方面，大陸的政策支持和廣闊市場，也為台資企業的發展壯大提供動力。

兩周前，大陸新推出了關於支持出口產品轉內銷的實施意見。從簡化轉內銷市場准入、建立轉內銷平台、加強轉內銷金融服務等三個方面，提出了多項支持措施。

大陸國台辦副主任裴金佳則表示，儘管受到疫情影響，但大陸在統籌疫情防控、復工復產上已經取得成果，6月採購經理人指數達到50.9，體現了中國經濟強大的韌性和充足的動力。他引述貿易數據指出，1到5月，兩岸貿易額增長逾5％，台灣對大陸和香港的出口，占比達到44.9％， 這也是這些年來最高的比重，充分說明兩岸經濟合作不可逆轉。

他還稱，大陸的現代化建設處於現在進行式，包括海南自貿港、粵港澳大灣區，這些既提供投資機遇，還有巨大的消費需求，也都給企業發展提供更加廣闊的空間。

參加3日線上推介的台商有統一、潤泰、台塑、旺旺等企業。潤泰環保總經理曾建華表示，該公司從事醫療廢棄物處理，疫後一直處於忙錄狀態。他表示，希望大陸比照國營企業給予台商財政補貼，並讓台商加入政府的建議名單。

潤泰環保總經理曾建華表示，希望大陸比照國營企業給予台商財政補貼。記者賴錦宏／攝影
潤泰環保總經理曾建華表示，希望大陸比照國營企業給予台商財政補貼。記者賴錦宏／攝影

台商 福建 疫情

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