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李克強：政府部門拖欠中小企業帳款 實在不應該

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
大陸國務院總理李克強。（中新社）
大陸國務院總理李克強。（中新社）

大陸國務院總理李克強要求，保障中小企業款項支付，機關、事業單位和國有企業要帶頭執行，做出表率。他還強調，當前穩住經濟基本盤，要著力幫助中小企業渡過難關。

中國政府網今（3）日披露，李克強是在1日召開的國務院常務會議中，做上述表示。當天會議還通過「保障中小企業款項支付條例（草案）」。

李克強說，他看到許多資料反映，拖欠中小企業應收帳款成為一大頑疾，「貨賣出去、錢收不回來」，已經成為較普遍的現象。這種情況如果延續下去，會大大打擊企業、特別是中小企業的發展信心。

他強調，當前做好六穩、六保工作，特別是保中小企業、民營企業的生存發展，推出此一條例維護中小企業合法權益，可以說是迫在眉睫。

李克強認為，無論是在產業鏈還是銷售管道等方面，中小企業長期在市場上都處於比較弱勢的地位，現在面臨疫情衝擊，可以說，中小企業正處於最困難的時候。保障中小企業款項支付這件事，已經刻不容緩。

該條例對機關、事業單位和大型企業與中小企業的合同訂立、資金保障、支付方式等作出規定，規範付款期限，明確檢驗驗收要求，規定不得以負責人變更、等待驗收、決算審計等為由拒絕或遲延支付，並建立支付資訊披露制度，要求機關、事業單位、大型企業在規定時間內，將逾期未支付中小企業款項的合同數量、金額等資訊向社會公開或公示，並設定違約拖欠投訴處理、失信懲戒、處分追責等條款。

李克強說，政府部門拖欠中小企業的帳款，實在是不應該，他要求各級機關、事業單位要帶頭做落實法規、保障支付的表率，國有企業、大型平台企業也要嚴格執行法規規定。

李克強 國務院 疫情

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