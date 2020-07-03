香港GAP「疫」外爆關店潮 8家剩下3家

美國服裝連鎖店GAP關閉了香港部分店鋪，先前GAP曾宣布現金流恐出現不足。

據多家港媒2日報導，GAP在香港的八家分店中，位於九龍尖沙咀加連威老道的旗艦店，以及港島銅鑼灣希慎廣場分店，已貼上「關店清倉」告示，推出結業清貨優惠。

GAP 4月間曾表示，由於疫情衝擊，未來12個月面臨流動性問題，8萬多名員工放無薪假，同時推出促銷優惠。

香港01報導，早前已表示面臨經營困境的GAP，據店舖職員稱，將於7月下旬起，陸續關閉在港8家分店的其中5家，包括希慎商場店、尖沙咀旗艦店、K11 MUSEA店﹙共有2間舖﹚及又一城店。換言之，GAP將剩餘中環皇后大道店、屯門V city店及東薈城Gap Outlet店。

據報導，GAP尖沙咀愛賓商業大廈旗艦店，門外貼有「關店清倉」的告示，全場貨品以低至4折發售，並稱「感謝您對GAP品牌的支持與熱愛，本店將於近期停止營業」，顧客可於其他門店及品牌網站繼續購物。另外希慎廣場店亦貼出關店告示，稱該店正進行最後大減價。

GAP於2019年租用尖沙咀愛賓商業大廈地下、1樓及2樓作旗艦店，面積合共約2.55萬平方呎，每月租金約120萬元（港幣，下同，約15.4萬美元），已簽訂3年租約，至2022年6月屆滿，集團提早結束租約，料須賠償2880萬元（約371.6萬美元）。

報導稱，職員表示尖沙咀旗艦店將經營至7月26日，而希慎店、又一城店將於8月2日關閉。至於K11 MUSEA店則將於8月9日結業。職員續稱，暫未知關店原因，並無法透露相關員工安排。

翻查資料，GAP近年業績走下坡，早於去年3月，GAP便宣布在兩年內關閉全球230間門市。到了今年受累疫情，截止5月初止首財季，公司收入急挫43%至只有21.1億元，兼且由盈轉虧，蝕9.32億元。

公司稍早前警告，受新冠肺炎疫情影響，未來12月將面臨經營危機，無法獲得足以維持營運的現金流，目前旗下大部分店舖臨時關閉，集團已暫停支付北美地區店舖租金，並與業主重新修改租賃條款，現時每月欠租達1.15億美元（約9億港元）。