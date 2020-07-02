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蘋果中國App Store數千款手遊 恐無法更新
7月1日起，蘋果公司在中國大陸新上架的遊戲App需要獲大陸國家新聞出版廣電總局頒發的版號，否則不可通過審批。有消息稱，蘋果公司已凍結中國App Store應用商店中數千款手遊的更新。
澎湃新聞報導，大陸國家廣電總局近日下發「關於移動遊戲出版服務管理的通知」，7月1日起，未經大陸國家新聞出版廣電總局批准的移動遊戲，不得上網出版運營。對已經出版的移動遊戲的升級作品及新資料片，視為新作品需重新審批。
當時，蘋果公司修改規定表示，據中國法律，遊戲需獲得總局頒布的批准文號，請在2020年6月30日之前提供大陸地區發布的任何付費遊戲或可提供APP內購買項目的遊戲的批准文號。
不過，有消息稱，蘋果公司已凍結中國App Store應用商店中數千款手遊的更新，僅7月1日下架的遊戲就有1,386個。
6月30日，App Store後台公布的「蘋果致中國地區開發人員的一封信」顯示，根據2016年5月24日國家新聞出版廣電總局頒布的公告，移動遊戲需要通過國家新聞出版廣電總局的審批才可發布。移動遊戲出版包含在網路出版管理之中，出版流程和一般網路遊戲出版流程無異，均需先申報版號，然後才能上線收費運營。
站長之家引述咨詢公司App中國市場經理托德·庫恩斯（Todd Kuhns）說，他估計此舉可能使蘋果損失高達8. 99 億美元的銷售損失。
估計蘋果總共在中國商家約6萬個付費下載或包含應用內購買的遊戲應用。自2010年以來，大陸監管機構已發放超過4.3萬個許可，2019年約有1,570個遊藝獲得版號。
如果大陸玩家想要下載的遊戲短時間內無法進行下載，那麼極有可能是這些遊戲APP暫時沒有獲得版號。
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