人行調查 22%儲戶看漲Q3房價

中國人民銀行發布的最新調查顯示，第2季收入感受指數為46.1，認為收入減少的比增加的多；對物價預期在上升的比下降的多；至於房價，看漲有22.8%。

人行昨（2）日發布2020年第2季城鎮儲戶調查，在50個城市進行2萬戶問卷分析，調查結果顯示，攸關民生經濟的物價預期指數為58.3％，比第1季下降4.9個百分點。其中，25.3％預期下季物價將上升，高於預期下降的10.7％，而有過半數52.5％預期基本不變。

對於對房價走勢，22.8％民眾預期房價上漲，與第1季看漲的23%相近，有51.2％預期房價將基本不變，略高於第1季的48%。

人行調查發現，居民對收入感受指數為46.1％，比上季上升4.5個百分點。其中，13.8％的居民認為收入增加，比上季上升3.2個百分點；低於21.7％的居民認為收入減少，而絕大多數64.5％的居民認為收入不變，比上季上升2.6個百分點。

疫情衝擊就業，調查顯示居民就業感受指數為37.5％，比上季下降0.2個百分點。其中，42.4％的居民認為「形勢嚴峻，就業難」。認為「形勢較好，就業容易」僅10.7％，而有46.9％的居民認為「一般」。