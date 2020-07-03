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5G上路八個月 叫好不叫座

經濟日報 / 記者戴瑞芬／綜合報導
三大電信商5G套餐上路八個月來，5G用戶僅占總用戶數的6.6%，普及率不如預期。（中新社）
三大電信商5G套餐上路八個月來，5G用戶僅占總用戶數的6.6%，普及率不如預期。（中新社）

大陸5G起步早卻跑不快，工信部去年10月宣布5G商用正式啟動，三大電信商5G套餐上路八個月來，5G用戶僅占總用戶數的6.6%，普及率不如預期。

而消費者不願換5G，錢不是主要原因，78.1%民眾認為目前5G網速和訊號覆蓋情況不夠好；56.2%認為4G已可以滿足目前需求。

5G商用八個月來，三大電信商5G套餐在「 6·18」電商年中慶開啟商用以來的首次降價潮。

中國移動最低檔套餐從人民幣128元降至88元，降幅達31%；中國聯通最低檔套餐也從人民幣129元降至90元，降幅為30%；中國電信則是人民幣129元套餐折後為103元，降幅為20%。

界面新聞報導，新一波降價潮，目的是要吸引更多的消費者升級5G，因為，當前5G用戶僅占總用戶數的6.6%。

據統計，從5G套餐的用戶數量上看，中國移動的5G用戶最多，5月底累計用戶數已達5,560.9萬戶。中國電信僅3,005萬戶，兩家用戶數累計8,500多萬戶，不到用戶總數的一成。而中國聯通一直沒有公開5G用戶數量。

5G普及率不如預期，顯示消費者並不急於換5G。通信世界調查顯示，價格並不是影響消費者升級5G的主要因素，在不打算購買5G手機的消費者中，78.1%的用戶認為目前5G的網速和訊號覆蓋面不夠好；56.2%的用戶認為4G手機可以滿足目前的一切需求；隨後才是因為5G手機價格和電信商套餐資費。

消費者反應，即使「 6·18」套餐資費降價，但要在全大陸建成覆蓋較好的5G網絡，恐還需要一定時間。

在基地台建設上，中國移動表示，2020年將新建25萬個5G基地台；中國聯通稱，將與中國電信力爭第3季完成新增共建共享5G基地台25萬個，覆蓋所有地級市。

財報顯示，三大電信商預定今年將為5G投資人民幣1,803億元（約新台幣7,596億），中國移動、中國聯通、中國電信的5G投資預算分別為人民幣1,000億元、350億元和453億元。

5G 人民幣 4G

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