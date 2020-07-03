上海北京居民最會花錢

大陸哪個省市的人最會花錢？統計顯示，上海和北京今年第1季居民人均消費支出均超過人民幣1萬元（約新台幣4.2萬元）。此外，浙江、天津、廣東、江蘇、福建、重慶、湖南均高於全國平均標準人民幣5,082元。

統計顯示，上海、北京、浙江第1季居民人均消費支出在大陸31省市排名前三位。今年受新冠肺炎疫情影響，大陸第1季各省區市人均可支配收入增速明顯放緩，居民人均消費支出也明顯下降。

據大陸國家統計局調查，第1季居民人均可支配收入人民幣8,561元，比上年同期名義增長0.8%，扣除價格因素，實際下降3.9%；人均消費支出人民幣5,082元，比上年同期名義下降8.2%，扣除價格因素，實際下降12.5%。

其中，在各省份公布的第1季居民人均消費支出中，上海和北京居民人均消費支出均超過人民幣1萬元。

居民消費支出是指居民用於滿足家庭日常生活消費需要的全部支出，包括現金消費支出，也包括實物消費支出。而消費支出包括食品菸酒、衣著、居住、生活用品及服務、交通通信、教育文化娛樂、醫療保健以及其他用品及服務八大類。

上海市人均消費支出高居第一為人民幣1萬410元，位居大陸31省市榜首。可見，上海人賺得最多，花錢能力也不遜色。不過，因疫情影響，第1季上海社會消費品零售總額人民幣3,060.3億元，比同期下降20.4%。