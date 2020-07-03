陸人想退休 得先存463萬

睡覺睡到自然醒，數錢數到手抽筋，想在大陸過退休生活，得在銀行有多少存款，才有資格不用上班？依據官方最新發布的居民收入和消費支出統計，至少存款要人民幣110萬元（約新台幣463萬元）以上，才可以靠利息簡單過生活。

按照大陸國家統計局公布的2019年居民收入和消費支出調查：居民人均可支配收入達人民幣3萬733元，比上一年名義增長8.9%；扣除價格因素，實際增長5.8%。

另外，居民人均消費支出達人民幣2萬1,559元，比上年名義增長8.6%，扣除價格因素，實際增長5.5%。

從居民人均消費性支出一年人民幣就要2.1萬元，換算每個月的花費金額要人民幣1,796.6元。

AI財經社報導，保守估算以每月開銷要人民幣2,000元來估算，一年花費達人民幣2萬4,000元，在沒有背負任何的外債情況下，只要靠存款每年有被動收入超過人民幣2.4萬元，那麼不上班就可以靠存款利息簡單過生活。

但是，要達到年利息有人民幣2.4萬元（約新台幣10萬元）的水準，需要在銀行有多少的存款呢？目前大陸商業銀行按月取息的大額存單，利率主要集中在3.85%-4.25%區間。如果以4%利率估算，就需要本金60萬元，乖乖放銀行生利息就好。

只是如果真的這麼簡單的話，很多人早就實現財富自由了，之所以還被工作跟生活壓力綁住，主要是因為通貨膨脹。

按照大陸國家統計局，歷年發布人均消費性支出實際增長走勢來估算，每年的消費性支出都要比上一年增長6%左右。

因此，消費性支出每年都會上漲，但是銀行的存款利息並不會，所以，本金還必須考量每年產生的利息高於實際支出的利息所需，要再納入一定的存餘，足以抵抗通貨膨脹，因此，預估資金最少需要再增加一倍左右，也就是本金至少要備足人民幣110萬元，才可以不上班，靠利息過活。