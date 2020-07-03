外資挺A股 一天流入720億

陸、港股市昨（2）日雙雙大漲，港股股王騰訊及A股股王茅台股價均創歷史新高，主因外資持續買超，其中，外資昨天淨流入A股逾人民幣171億元（約新台幣720億元），創下史上第五高紀錄。

新浪財經報導，滬股通及港股通昨天成交金額高達人民幣1,491.7億元，創下歷史新高，其中，北上資金（外資）昨天淨流入人民幣171.1億元，這也是滬股通及深股通開通以來淨流入的歷史第五高。

A股昨天開低走高，呈現價量齊揚，在非銀金融、地產族群的強勢帶動下，滬深兩市合計成交額衝上人民幣兆元大關，攀至人民幣1兆801億元（約新台幣4.5兆元），較前一交易日大增人民幣1,728億元，成交金額創下近四個月最大量。A股共97檔股票漲幅逾9%。

上證綜指昨天上漲2.1%，收3,090.5點；深證成指漲1.2%，收12,269.4點；創業板指漲0.2%，收2,424.3點。

「港版國安法」通過後，昨天為港股首個交易日，市場解讀為利空出盡，港股重返25,000點，恆生指數上漲697點，收25,124點。港交所漲6%，收港幣350元，創新高；美團點評漲4.3%，收港幣179.4元，也刷新紀錄。

光大證券認為，美國制裁對港股影響有限，展望後市，對港股不必過於悲觀。股票市場還是要反映企業的業績獲利。

當前中資企業市值占整體港股為57%，中資股淨利潤占整體港股達70%。

「港股股王」騰訊昨收港幣518.5元，漲近4%，市值港幣4.95兆元，超越阿里巴巴的市值港幣4.6兆元。自2004年上市以來，騰訊股價16年漲幅超過740倍，這一漲幅也超過400倍的茅台。

此外，「A股股王」貴州茅台昨日股價上漲3.3%，收人民幣1,544元，創上市新高，市值人民幣1.93兆元，距離人民幣2兆元關口，僅一步之遙。

新京報報導，今年貴州茅台股價持續攀升，6月23日，股價最高達人民幣1,482元，總市值已超過工商銀行，搶下A股市場市值第一的寶座。如今貴州茅台每股突破人民幣1,500元，已超過飛天茅台酒的官方零售價1,499元，成為投資人熱議的焦點。