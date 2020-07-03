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權重調高…吸金關鍵

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

大陸股市諺語「五窮六絕七翻身」，剛進入7月，A股就上演翻身秀，外資大舉搶進。專家指出背後原因，MSCI、富時羅素、道瓊指數等國際指數公司陸續調高A股權重，讓外資不得不買。

同花順財經報導，截至上周為止，北上資金（外資）已經連續14周淨流入A股；自2014年11月滬港通開通以來，北向資金連續淨流入A股周數最長的記錄是在2019年10月至2020年1月的連續15周。如果本周北向資金仍然淨流入A股，就將與歷史紀錄持平。

值得注意的是，6月19日當天，北上資金淨流入規模高達人民幣182.33億元，創下今年來北上資金單日淨流入A股規模的記錄。而富時羅素第一階段第四批次A股納入名單也於6月19日收盤後生效，A股納入因子也從17.5%提升至25%，這意味著富時羅素第一階段納入A股計畫正式完成。

從以往MSCI納入A股的各個時間節點來看，北上資金通常都有在一些重要節點前夕集中淨流入A股的「慣性」。

上投摩根基金認為，隨著大陸資本市場對外開放的不斷推進，MSCI、富時羅素、道瓊指數等國際指數公司不斷提升A股的權重，再加上目前A股處於全球市場估值低點，外資持續流入A股將成為長期趨勢。

MSCI中國A股指數納入更多高成長行業的優質個股。據Wind數據顯示，MSCI中國A股指數2019年以來的季度淨利潤年增率高於同期中證500、中證800和上證指數等主流指數。隨著大陸復工復產速度加快，疫情對經濟影響最大的階段估計已經過去，逐步恢復可期。

A股 MSCI 羅素

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