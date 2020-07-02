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中國上半年市值500強出爐 騰訊控股榮登市值王

聯合報 / 記者張運祥╱即時報導
騰訊控股憑藉人民幣（下同）4.35兆元的市值，超越阿里巴巴4.11兆元的市值。圖／取自新浪財經
騰訊控股憑藉人民幣（下同）4.35兆元的市值，超越阿里巴巴4.11兆元的市值。圖／取自新浪財經

金融數據服務商萬得資訊（Wind）發佈2020年上半年度中國上市企業市值500強榜單，騰訊控股憑藉人民幣（下同）4.35兆元的市值，超越阿里巴巴4.11兆元的市值，成功登頂中國上市公司市值王。　　

中新社報導，根據騰訊控股發佈的財報，第1季營收1080.65億元，年增26%；淨利達288.96億元，非通用會計準則下的淨利為270.79億元，增長29%。據此計算，第1季，騰訊日賺逾3億元。　　

報導援引國信證券分析師王學恒表示，在遊戲業務的帶動下，騰訊一季度業績表現優異。疫情對公司金融科技、雲業務的影響是短期的，並未影響市場格局，隨著復工及消費反彈，對第2季相關業務的恢復情況預期樂觀。　　

統計顯示，本次500強榜單入圍門檻312億元，比去年同期提高60億元。整體來看，中國上市公司500強企業的入門門檻和平均市值均有不同程度增長。大部分企業市值介於300億至1000億元間，300億-500億元之間的企業最多，有201家。　　

武漢科技大學金融研究所所長董登新表示，中國市值500強企業門檻提高，一方面是因中國經濟持續穩健發展，得以持續成長；另方面，也跟全球貨幣寬鬆的大環境有關，大量資金在全球尋找優質投資標的，中國疫情逐漸受控，經濟有序復工復產，相關企業得到資金青睞，市值自然水漲船高。

就行業來看，榜單顯示，銀行業總市值最高，超過9兆元，市值佔比達14%；軟件與服務行業緊隨其後，市值超過7.5兆元，市值佔比達11%。　　

值得注意是，與2019年半年度榜單相比，銀行業的總市值下滑1兆元以上，軟件與服務行業市值則上升了2.5兆元以上。

就公司數量而言，統計顯示，市值500強公司依然集中在金融、醫藥生物、信息技術、電子等行業。　　

董登新認為，由於負利率的蔓延，全球銀行業的盈利能力都將面臨較大挑戰；無論是生物製藥、軟件與服務、網絡服務等新經濟產業，除了疫情帶來的估值溢價外，這些行業相較于傳統金融業更具成長性，更受資金青睞，看好新經濟的發展前景。

阿里巴巴 騰訊

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