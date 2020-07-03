全球首家 湖南紅土航空 「互聯網+精品」服務

湖南紅土航空股份有限公司2日在長沙臨空經濟示範區掛牌，標誌著湖南首家本土航空正式落地。這也是全球首家互聯網新經濟控股的新型航空公司，其戰略股東為同程集團，將著力打造具有湖南文化特色和服務特色的「互聯網+」精品航空。

中新社報導，紅土航空於2016年5月21日正式開航，是中國民航最年輕的幹線航空成員之一，目前運營12架A320系列飛機，2019年全年營業收入突破10億元（人民幣，下同）。落戶湖南後，湖南紅土航空將以長沙黃花國際機場為主運營基地，繼續從事國內航空客貨運輸業務。

近年來，湖南正加快構建長沙四小時航空經濟圈，以長沙為中心，覆蓋中國31個省（區、市）和港澳台地區，到達東亞、東南亞、南亞主要國家四小時航線網絡。湖南紅土航空的加入，將助力長沙機場成為中部地區最大的區域性國際航空樞紐。

湖南紅土航空董事長、總裁吳嘉竹表示，未來湖南紅土航空將圍繞長沙運行基地不斷進行戰略產業布局，整合湖南「航空+旅遊」出行產業鏈資源，推進以「錦綉瀟湘」為品牌的全域旅遊基地建設，布局航空產業群，發展成為獨具特色的「互聯網+精品」航空公司。

2020年初，湖南紅土航空和同程集團旗下同程旅業、同程國旅共同組建了同程航旅集團。根據公開資料，同程旅業2018年度的總營收為130億元。吳嘉竹表示，同程航旅的主要目的是重組集團內航空和旅遊業務，發揮產業協同的優勢，做強航旅主業。