全球首家 湖南紅土航空 「互聯網+精品」服務

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

湖南紅土航空股份有限公司2日在長沙臨空經濟示範區掛牌，標誌著湖南首家本土航空正式落地。這也是全球首家互聯網新經濟控股的新型航空公司，其戰略股東為同程集團，將著力打造具有湖南文化特色和服務特色的「互聯網+」精品航空。

中新社報導，紅土航空於2016年5月21日正式開航，是中國民航最年輕的幹線航空成員之一，目前運營12架A320系列飛機，2019年全年營業收入突破10億元（人民幣，下同）。落戶湖南後，湖南紅土航空將以長沙黃花國際機場為主運營基地，繼續從事國內航空客貨運輸業務。　　

近年來，湖南正加快構建長沙四小時航空經濟圈，以長沙為中心，覆蓋中國31個省（區、市）和港澳台地區，到達東亞、東南亞、南亞主要國家四小時航線網絡。湖南紅土航空的加入，將助力長沙機場成為中部地區最大的區域性國際航空樞紐。　

湖南紅土航空董事長、總裁吳嘉竹表示，未來湖南紅土航空將圍繞長沙運行基地不斷進行戰略產業布局，整合湖南「航空+旅遊」出行產業鏈資源，推進以「錦綉瀟湘」為品牌的全域旅遊基地建設，布局航空產業群，發展成為獨具特色的「互聯網+精品」航空公司。　　

2020年初，湖南紅土航空和同程集團旗下同程旅業、同程國旅共同組建了同程航旅集團。根據公開資料，同程旅業2018年度的總營收為130億元。吳嘉竹表示，同程航旅的主要目的是重組集團內航空和旅遊業務，發揮產業協同的優勢，做強航旅主業。

機場 人民幣

延伸閱讀

四川遷居湖南 8隻大熊貓亮相

「頭髮染得五顏六色價值觀有問題」 中國動畫被舉報後停播

大陸連續29天暴雨預警 三峽大壩今年首度洩洪

長沙主城區 地鐵全覆蓋

相關新聞

外資挺A股 一天流入720億

陸、港股市昨（2）日雙雙大漲，港股股王騰訊及A股股王茅台股價均創歷史新高，主因外資持續買超，其中，外資昨天淨流入A股逾人...

5G上路八個月 叫好不叫座

大陸5G起步早卻跑不快，工信部去年10月宣布5G商用正式啟動，三大電信商5G套餐上路八個月來，5G用戶僅占總用戶數的6....

大陸50城賣地 收入2.29兆元

2020年上半年，在因疫情衝擊而陷入短暫停擺過後，中國土地市場迅速回暖。近月來，多地供地節奏明顯加快，優質地塊集中入市，...

中歐知識產權 聯合調解規則生效

上海經貿商事調解中心表示，該中心和歐盟知識產權局上訴委員會經過兩年多的溝通交流，共同制訂了聚焦於中歐商標、外觀設計的知識...

河北鋼鐵業 3大工程助轉型

河北省發展和改革委員會近日印發《河北省鋼鐵行業數字化轉型專項行動計劃（2020-2022年）》（以下簡稱《行動計劃》）提...

抖音上半年下載6.26億次 全球第一

Sensor Tower周三（1日）發布上半年全球手機應用App排名，在非遊戲類App中，抖音及其海外版「TikTok」...

杭州新通知 人才優先房限售5年

杭州市房地產市場平穩健康發展領導小組辦公室7月2日發佈《關於進一步明確商品住房公證搖號公開銷售有關要求的通知》（下稱《通...

大陸穩外貿 提高出口退稅率

中國國家稅務總局2日表示，今年1至5月全國累計為企業辦理出口退免稅6324億元（人民幣，下同）。稅務機關落實稅收政策，有...

受惠疫情商機 三全食品業績大增

繼第1季業績增長超過5倍後，三全食品最新業績預告顯示，公司上半年預計淨利達人民幣4.35億元至4.62億元，年增390%...

全球首家 湖南紅土航空 「互聯網+精品」服務

湖南紅土航空股份有限公司2日在長沙臨空經濟示範區掛牌，標誌著湖南首家本土航空正式落地。這也是全球首家互聯網新經濟控股的新...

四川茶博會 上千家企業參展

以「千億茶產業．創新大發展」為主題的第九屆四川國際茶博會2日正式開幕，規模6萬平方米，全川11個茶葉主產市和重慶、貴州、...

陸人想退休 得先存463萬

睡覺睡到自然醒，數錢數到手抽筋，想在大陸過退休生活，得在銀行有多少存款，才有資格不用上班？依據官方最新發布的居民收入和消...

熱門新聞

港版國安法生效…80國同一天表態 展現三大現實

陸委會證實：東南衛視駐台記者違規 要求3日離境

長江2020年第1號洪水來襲 中下游拉響警報

英國放寬港人入籍條件 BNO身分是什麼？申請資格限哪兩項？

若北京對美人用港版國安法 拜登：我當總統祭經濟制裁

刺傷港警欲連夜潛逃 嫌犯遭親友舉報在機場被捕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。