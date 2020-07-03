受惠疫情商機 三全食品業績大增

繼第1季業績增長超過5倍後，三全食品最新業績預告顯示，公司上半年預計淨利達人民幣4.35億元至4.62億元，年增390%至420%。

界面新聞報導，上半年三全食品淨利已逾人民幣4億元，與機構預期的全年利潤僅一步之遙。

受業績利多刺激，三全食品2日股價開盤不到10分鐘迅速封上漲停板。至早盤收盤，收盤價為人民幣27.28元，創歷史新高，總市值達人民幣218億元，較一年前的88億元，增加了130億元。

在新冠疫情的影響下，消費行業上半年的表現可圈可點。三全食品主要從事冷凍食品業務，疫情之下，消費者對冷凍食品的需求急速上升。三全食品證券事務部相關人士表示，公司增長主要是產品結構的優化和管道品質的改善，這個增長是持續性的增長。

值得注意的是，上半年三全食品淨利增長，更多是來自於淨利潤率的上升，其銷售規模並沒有淨利增長的迅猛。從第一季業績可見，三全食品扣非後淨利增長超過三倍的同時，營收增長只有16.1%，遠遜於淨利的增長。

冷凍食品行業市場集中度較為明顯，除三全食品外，A股上市公司還有安井食品、廣州酒家等公司經營冷凍食品業務。但並非所有冷凍食品公司業績均有好轉。

新時代證券分析師孫山山認為，作為冷凍米麵製品龍頭，三全食品在知名度、產能儲備和管道覆蓋方面積累深厚的實力，隨著餐飲管道放量和零售管道減虧，未來收入和利潤有望保持雙增長。