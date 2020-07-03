大陸穩外貿 提高出口退稅率

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國國家稅務總局2日表示，今年1至5月全國累計為企業辦理出口退免稅6324億元（人民幣，下同）。稅務機關落實稅收政策，有力保障了出口企業盤活資金、穩產穩銷、逆風拓市。　　

中新社報導，3月17日，大陸財政部、國家稅務總局發布公告，將瓷製衛生器具等1084項產品出口退稅率提高至13%；將植物生長調節劑等380項產品出口退稅率提高至9%。各地稅務機關對照產品清單逐一摸排，定向推送，緩解企業資金壓力，促進外貿穩定發展。　　

邯鄲市虹光鑄造有限公司是受益者之一。這家公司的總經理趙利強表示，公司生產的鑄鐵蓋板、篦子兩種產品受益，退稅率從10%提至13%，今年預計增加約300萬元的出口退稅額。受全球疫情影響，外商客戶停工停產，提高出口退稅率政策的出台對企業來說很及時。　　

中央財經大學教授樊勇表示，出口退稅政策對鼓勵出口、促進經濟發展具有重要推動作用。出口退稅率的提高，有利於降低企業經營成本，提升出口產品國際競爭力，在疫情全球蔓延、外貿市場低迷背景下，有力提振了外貿企業信心，是助力外貿企業渡難關的關鍵之舉。　　

大陸國家稅務總局介紹，為確保企業正常退稅，稅務機關對新辦出口企業首次退（免）稅申報等風險可控的出口業務，在限額範圍內先行辦理退（免）稅，待疫情結束後再補辦實地核查手續，最大限度推行「非接觸式」服務。

通過推行無紙化退稅申報，稅務機關將全國正常出口退稅的平均辦理時間再提速20%。國家稅務總局介紹，截至5月底，無紙化退稅申報企業戶數已佔全部申報企業戶數的93%，退稅額佔全部退稅額的96%。下一步，稅務機關將繼續落實落細各項出口退稅政策和惠企暖企措施，幫助外貿企業突出重圍、行穩致遠，助推外貿經濟穩定高質量發展。

疫情 人民幣

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